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AK Parti'nin seçim kampanyasını artık Arter ajansı yapmayacak!

SEÇİM HABERLERİ  | 11.05.2018 18:55 | Son Güncelleme

15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kurduğu ve 16 yıldır AK Parti'nin tüm seçim işlerinde kampanyalarını yürüten Arter reklam ajansı, AK Parti ile yollarını ayırdı.

AK Parti'nin seçim kampanyasını artık Arter ajansı yapmayacak!

AK Parti'nin kurulduğundan bu yana reklam ve tanıtım işlerini yapan Arter ajansı, AK Parti ile yollarını ayırdı.

BU SEÇİMDE YOKLAR

AK Parti'nin isim babası da olan ve 15 Temmuz darbe girişiminde köprüde şehit edilen Erol Olçok'un kurduğu, ancak onun şehadeti sonrası kardeşi Cevat Olçok'un başına geçtiği ajans, ayrılığı twitter adresinden duyurdu.

Bugüne kadar girilen bütün seçimlerin kazanılmasında büyük katkı yapan ajans, ilk kez bir seçim kampanyasında yer almayacak.

ARTER'İN YERİNE HANGİ AJANS GELECEK?

AK Parti'nin 24 Haziran seçimlerine Faruk Acar'ın başında bulunduğu Andy-Ar şirketinin kampanyalarıyla hazırlanacağı iddia ediliyor.

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
reklam ajansida TAMAM demis hayirli olsun.
tamam recep tamam sıkıldık
ALLH BELANIZI VERİR İŞLLH ON ALTI YIL BESLENDİNİZ ARPA KESİLDİ SİZDE BIRAKTINIZ
arter bu seçim yoksa akp kesin kaybedecektir.. iki cepheye de her anlamda geçmiş olsun..
Vay vay vay ne deprem ne deprem yavvv.....
7.8 siddetinde
AKP de Çözülme başlıyor. Hitleride ilk propaganda bakanı terk etmişti. Sona doğru yaklaşmakta saltanat.
Başlığa bak "ak partide deprem" gören de bir şey oldu sanır. Reklamcı ile yollar ayrılmış ne var bunda.
amin helal olsun onurlu bir yaklaşım olmuş
Ak parti sözcüleri , yetkilileri neden hep laf atıyor, neden ağıza alınmayacak sözler söylüyor. ayıp ayıp. oy felan yok. tamam.
16 lar(16 yıldız)16 yıllık iktidar döneminde yapılan zulmün her yılını akp nin burnundan getirir mi?vallaa getirir!
Darısı Türkiye Cumhuriyeti Devleti / Milleti ve tüm müslümanların başına.
Deprem kaç şiddetinde? Şeddeli falan mı?
akpnin kaybedecegini nema ve paraların kesilecegini bilen herkes kaçıyor
Umutlar bitmiş herkes gerceği görüyor demekki ...
DAHA ÇOK KİŞİLER YOLLARININ AYIRACAK
Anlamadığımız politik işler
Keşke herkes yollarını ayırsa bunlarlada kurtulsak
TAMAM...YETER ARTIK... SIKILDIK...
DEVAM DEVAM ERDOĞAN İLE KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM
Yola devam memleket fetö ve pkk sevdalılarına mı kalacak yürü be AKP
bu secimde yokuz ama yağciliga devam belki bi sonraki seçime yine paralar akar
akp nin dibe çöküşünün bi göstergesi
Başlığa bak hizaya geç okumaya da partiden bakan ayrıldı zanneder. basit haber olmayacak konulara abartılı başlık. atmayin
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