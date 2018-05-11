AK Parti'nin seçim kampanyasını artık Arter ajansı yapmayacak!

AK Parti'nin kurulduğundan bu yana reklam ve tanıtım işlerini yapan Arter ajansı, AK Parti ile yollarını ayırdı.
BU SEÇİMDE YOKLAR
AK Parti'nin isim babası da olan ve 15 Temmuz darbe girişiminde köprüde şehit edilen Erol Olçok'un kurduğu, ancak onun şehadeti sonrası kardeşi Cevat Olçok'un başına geçtiği ajans, ayrılığı twitter adresinden duyurdu.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz. pic.twitter.com/kbhaFMne09— arter advertising (@arterajans) 11 Mayıs 2018
Bugüne kadar girilen bütün seçimlerin kazanılmasında büyük katkı yapan ajans, ilk kez bir seçim kampanyasında yer almayacak.
ARTER'İN YERİNE HANGİ AJANS GELECEK?
AK Parti'nin 24 Haziran seçimlerine Faruk Acar'ın başında bulunduğu Andy-Ar şirketinin kampanyalarıyla hazırlanacağı iddia ediliyor.
Meteoroloji saat verdi! İstanbullulara sağanak yağış uyarısı
Rusya Suriye'ye S-300 vermekten vazgeçiyor
Kim Milyoner Olmak İster'de inanılmaz tesadüf!
Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?
Fatih Portakal, Meral Akşener'in mitinginin yayınlanmamasına tepki gösterdi
Denizli'de köpeği boğup tecavüz eden cani yakalandı
Ünlü sunucudan olay itiraf: Göğüslerim öyle sarktı ki...
Ölüyorum, yardım edin dedi, acil servis dalga geçti! 1 saat sonra...
İYİ Parti'li Koray Aydın: Adil Öksüz'ü bulup iftira attıracaklar
Apple sevilen uygulamaları App Store’dan kaldırıyor!
Instagram çöktü mü? Sosyal medya sitesine erişim sorunu yaşandı
Okuyucu Yorumları 24 yorum