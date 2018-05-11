AK Parti'nin seçim kampanyasını artık Arter ajansı yapmayacak!

AK Parti'nin kurulduğundan bu yana reklam ve tanıtım işlerini yapan Arter ajansı, AK Parti ile yollarını ayırdı.

BU SEÇİMDE YOKLAR

AK Parti'nin isim babası da olan ve 15 Temmuz darbe girişiminde köprüde şehit edilen Erol Olçok'un kurduğu, ancak onun şehadeti sonrası kardeşi Cevat Olçok'un başına geçtiği ajans, ayrılığı twitter adresinden duyurdu.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz. pic.twitter.com/kbhaFMne09 — arter advertising (@arterajans) 11 Mayıs 2018

Bugüne kadar girilen bütün seçimlerin kazanılmasında büyük katkı yapan ajans, ilk kez bir seçim kampanyasında yer almayacak.

ARTER'İN YERİNE HANGİ AJANS GELECEK?

AK Parti'nin 24 Haziran seçimlerine Faruk Acar'ın başında bulunduğu Andy-Ar şirketinin kampanyalarıyla hazırlanacağı iddia ediliyor.

