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AK Parti'nin yaptırdığı son seçim anketi!

SEÇİM HABERLERİ  | 17.05.2018 10:14 | Son Güncelleme

24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere az süre kala harekete geçen anket şirketleri son anket sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. Edinilen son bilgilere göre AK Parti, yaptırdığı seçim anketinin sonucu kamuoyuna açıkladı.

AK Parti'nin yaptırdığı son seçim anketi!

24 Haziran seçimine günler kala araştırma şirketleri, seçim anketleri için sahada aktif şekilde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Öte yandan partiler de kendi seçim anketlerini yapıyor. 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket sonucunu Türkiye gazetesi yazarı Yücel Kayaoğlu, "Yol haritası belirlendi, işte Erdoğan'ın oy oranı" başlıklı köşe yazısında açıkladı.

Kayaoğlu anket ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti yönetiminin son yaptırdığı anketlerde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ın oyu yüzde 54, milletvekilleri seçimlerinde ise AK Parti'nin yüzde 44, Cumhur İttifakı'nın oyunun da yüzde 51 olduğu belirtildi. AK Parti kurmayları, çıkan sonuçlara göre yapılan simülasyonlarda Cumhur İttifak'ının milletvekili dağılımında Meclis çoğunluğunu elde ettiğini, ancak 'sınırda' bir durumun yaşanmaması için seçim stratejisinin büyük bölümünün yüzde 18 civarındaki kararsız kitleyi AK Parti'nin yanına çekmeye dönük adımlardan oluşacağını dile getirdi. AK Parti kaynakları, anketlerde Erdoğan'ın alacağı oyla ilgili 'Nasılsa bir problem yok' düşüncesinden hareketle teşkilatların rehavete kapılmaması için de tedbir alınacağını kaydetti."

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