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AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Adile Naşit'in ninni okuduğu Türkiye bizim için kabustu

SEÇİM HABERLERİ  | 07.06.2018 20:26 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, muhalefetin 'Biz tekrardan eski Türkiye'yi getireceğiz' vaatlerini eleştirerek, "Hangi Türkiye? 'Adile Naşit'in ninni okuduğu Türkiye çok güzel bir Türkiye'ydi.' Valla o Türkiye sizin için çok güzel bir Türkiye olabilir ama o Türkiye bizim için tam bir kâbustu" diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Adile Naşit'in ninni okuduğu Türkiye bizim için kabustu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti SözcüsüMahir Ünal, Kahramanmaraş'ta vergi müfettişleriyle sahurda bir araya geldi.

Ünal, muhalefetin eski Türkiye'yi vadettiğini söyledi. Ünal, eski Türkiye'yi kâbus diye niteleyerek şöyle konuştu:

ADİLE NAŞİT'Lİ GÜNLER BİZİM İÇİN KABUSTU

Bu adamlar bize eski Türkiye'yi vadediyor. Diyorlar ki 'Biz tekrardan eski Türkiye'yi getireceğiz'. Hangi Türkiye? 'Adile Naşit'in ninni okuduğu Türkiye çok güzel bir Türkiye'ydi.' Valla o Türkiye sizin için çok güzel bir Türkiye olabilir ama o Türkiye bizim için tam bir kâbustu. Başörtülü annelerin asker evlatlarının yemin törenine katılamadığı bir Türkiye'ydi. Parası olmayanların hastane kapılarında olduğu bir Türkiye'ydi. Çaresizliğin, yokluğun, pirincin, çayın, yağın karaborsada, dükkanların tezgah altlarında satıldığı bir Türkiye'ydi. Yani sizin için bu Türkiye keyifli ve güzel olabilir de o Türkiye bizim için hiç de öyle keyifli değildi.

"ESKİDEN ORHAN GENCEBAY DİNLERDİK"

Biz Ferdi Tayfur dinlerdik, Orhan Gencebay dinlerdik. Niye? Çünkü acılarımız vardı. Arabesk niye vardı? Çünkü bizim çok acılarımız vardı. Bir ara hatırlıyor musunuz devlet 'acısız arabesk' diye Hakkı Bulut'a bir şey yaptırmaya kalkıştı. Eğer toplumda acı varsa, müziği o acı şekillendirir. Bugün niye arabesk yok? Bugün diyoruz ki 'pop müzik'. Pop müzik var, çünkü artık acıyı karşılık hale getirecek bir müzik türü kalmadı. Hatta o yılların filmlerine bakın. O yılların filmleri nasıl filmlerdi? İşte minibüsçülerin, kamyoncuların ya da fakir oğlan zengin kız, zengin kız fakir oğlan. Ama bugünkü dizilere, filmlere bakın, bugün dizilerde, filmlerde öyle acılar yok.

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Mahir Ünal ak parti adile naşit eski türkiye kabus Ninni orhan gencebay Ferdi Tayfur seçim 2018 24 haziran Kahramanmaraş

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
ne yavşak bu adam be
Bu milleti salak zannediyorsaniz yanılıyorsunuz,yiyeceğiniz tokat çok sert ve acımasız olacak,o zaman ağlama duvarında aglayacaksiniz.
Hay seni bakan yapanı allahın kalını.ülkeyi neyle kıyasladı allahın arabeskcisi
Keşke o Adile NAŞİT'lerin bir tırnağı olabilseydiniz de, bir şeye benzeseydiniz, Ülkem-Miletim Böyle Kabuslar Yaşamasaydı... :(
adamların güzel olan şeye alerjisi var
konulari saptirmakta birinci siradasiniz adam.eski turkiyeden bahsesiyor siz algi yaparak.adile nasit uzerinden polemik.cikariyorsunuz tarafsiz degilsiniz mynet
Bu adam yobaz ve tehlikeli .bu seçimde mutlaka CHP galip çıkmalı.admalar memleketi Afganistan yapacak
Adile Naşit mükemmeldi onu özledim ama o yıllar hakkaten berbattı
Huzurlu gunlerdi komşuluk arkadaşlık deger kiymst vardi ,HA BIZIM BUZDOLABIMIZDA vardi hemde ici doluydu
ambargo yıllarını söyleyerek bugünle kıyaslamayın mahir bey. günümüzde ambargo uygulansa o zamanlsr tezgah altında bulabildiklerimizi dahi bulamayız.
İyi ve güzel olan ne varsa karşısınız. Sırf bu yüzden bu gün olmazsa yarın, yarın olmazsa başka bir gün mutlaka KAYBEDECEKSİNİZ!
Şimdide milletten acısını alıyorsunuz değişen bişey yok milletin hayatını arabesk yaptınız dinlemeye gerek kalmadı yaşıyor!!!!!!!
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