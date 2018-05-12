AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Muharrem İnce'ye: Hödük

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile AK Parti sözcüsü Mahir Ünal arasındaki polemik sertleşti.

İnce, Hakkari mitingine ilişkin olarak, AKP Sözcüsü Mahir Ünal'ın, "Cumhuriyetin kuruluşunda Halk Fırkası ismiyle var olan bir partinin Hakkari’de PKK’nin siyasi niteliğinde miting yapması herkesin içini acıtmıştır” sözlerine karşılık, "Halt etmiş diyorum" demişti.

"KONUŞULANI ANLAMAYANA HÖDÜK DERLER"

Mahir Ünal'ın arasındaki AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, bugün bu sözlere cdevap verdi. Kendisinin yaptığı açıklamanın yapıcı bir eleştiri olduğunu belirten ancak bunu İnce'nin anlamadığını söyleyen Ünal, "Konuşulanı anlamayana Anadolu'da hödük derler. Geçmişte Hakkari'de CHP miting yapmış, orada Türk bayrağı açılmamış ve bu da bizim içimizi acıtmıştır. İnce Cumhurbaşkanlığı yarışını da böyle götürecekse sayın İnce'ye bel bağlayanların vay haline" dedi.

MUHARREM İNCE NE DEMİŞTİ?

Muharrem İnce Hakkari'de şöyle konuşmuştu:

"Halt etmiş diyorum. Halt etmiş. Hani Sivas’ın ötesine gidemiyorduk? Ben gittim Hakkari’de İzmir Marşı eşliğinde, Türk bayraklarının altında miting yaptım. Onun cesareti varsa gitsin kendisi yapsın da göreyim. Erdoğan’ı orada yuhalayacak oldular, izin vermedim. Benim hiçbir terör örgütüyle bağım olmaz. İster PKK, ister IŞİD, ister FETÖ. Onlara her istediğini verenler, onlara üniversite kuranlar, vali-general yapanlar bize bunu söyleyemez. Biz Kuvayı Milliye geleceğinden gelen insanlarız. Atatürkçüyüz, cumhuriyetçiyiz, yurtseveriz. Sayın Ünal haddini bilsin."

