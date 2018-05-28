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AK Parti Sözcüsü Ünal AK Parti'nin oy oranını açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 28.05.2018 06:11 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal, "AK Parti olarak 46-48 bandındayız. Cumhurbaşkanlığında 54-56 bandındayız. Kamuoyu araştırmalarının 2 üstü, 2 altı durumu olabildiği için bunu söylüyorum." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ünal AK Parti'nin oy oranını açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kahramanmaraş'tan Ülke TV'de yayımlanan "Arafta Sorular" adlı programa katıldı. Ünal, CHP'nin Cumhurbaşkanı aday belirleme sürecini eleştirirken de "Bunların Cumhurbaşkanlığı ve iktidar olmak gibi bir iddiası yok. Bunların gayesi eskiyi geri getirmek. Biz yeniyi konuşuyoruz, gelecek 10 yılı konuşuyoruz." dedi.

Partilerine yönelik saha araştırmalarına ilişkin bilgi veren Ünal, şunları kaydetti:

"AK Parti olarak 46-48 bandındayız. Cumhurbaşkanlığında 54-56 bandındayız. Kamuoyu araştırmalarının 2 üstü, 2 altı durumu olabildiği için bunu söylüyorum. Her bir insanımızı tekrar tekrar dinliyoruz. Bunu seçimden seçime değil, her zaman yapıyoruz. 16 yıldır milletimizle olan ilişkimizi biraz daha yoğunlaştırarak sürdürüyoruz. Kamuoyu araştırmalarında da gayet iyi durumdayız."

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Mahir Ünal erken seçim oy oranı 24 haziran

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Estağfurullah ya yüzde 54 ne demek kesin yüzde 98 falandır
kim eskiyi getirecekmiş? Haydi git işine. Siz eskidiniz artık. Eskiler 70 li yıllardaydı, sata sata fabrika bırakmadınız.
Çok Şey yazmak istiyorum.. ama korkuyorum!! çoluğumuz çocuğumuz var..!! Gel 24 Haziran!!
Ac tavuk kendini dari ambarinda görürmüs yemezler.Yeter artik TAMAM.
yaw he he...
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