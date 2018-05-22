HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

AK Parti toplantısında dikkat çeken kare! Vekil adayı Lamborghini ile geldi

SEÇİM HABERLERİ  | 22.05.2018 12:59 | Son Güncelleme

Sakarya'da Ak Parti'den milletvekili adayı olan dünya şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Adapazarı'ndaki parti toplantısına Lamborghini marka lüks spor otomobiliyle geldi. Sofuoğlu, "Dünya şampiyonluğunda bir kariyer yaptıysak, siyasette de büyüklerimin desteğiyle güzel şeyler yapabileceğime inanıyorum" dedi.

AK Parti toplantısında dikkat çeken kare! Vekil adayı Lamborghini ile geldi

Sakarya'da Ak Parti 3'üncü sıradan milletvekili adayı gösterilen milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Adapazarı'nda parti toplantısına katıldı. Kenan Sofuoğlu, Ak Parti Sakarya İl Binası önüne Lamborghini Aventador S modeli lüks otomobiliyle geldi. Toplantıya katılan diğer adayları tebrik ederek Ak Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç ile görüşen Kenan Sofuoğlu, dünya şampiyonalarında olduğu gibi siyasette de iyi bir kariyer yapmayı hedeflediğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ARAMIŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini dün arayıp aday olduğunu haber verdiğini söyleyen Kenan Sofuoğlu ,"En büyük sürpriz benim için oldu. Bir aydır konuşuluyordu. Son 3-4 gündür Türkiye genelinde çok konuşuluyordu. Herkes soruyordu, herkese aynı cevabı veriyordum. Ben sizden çok bilmiyorum, basında okuduğum kadarıyla biliyorum dedim. Dün öğle vakitlerinde Cumhurbaşkanımızla telefon görüşmesi yaptık. Kendisi aradı beni. Detaylarını çok konuşmak istemiyorum. Bu listede olmamız kararı çıktı bu konuşmadan. Hakkımızda hayırlısı olur inşallah. Dünyanın her yerinde yarışlara katıldım, her yerini gezdim fakat Sakarya'dan hiç ayrılmadım. Cumhurbaşkanımız tarafından böyle bir görev verildiği için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Sıfırdan çıkıp, Sakarya'dan çıkıp dünya şampiyonluğunda bir kariyer yaptıysak, Allah'ın izniyle siyasette de büyüklerimin desteğiyle güzel şeyler yapabileceğime inanıyorum" diye konuştu.

Sofuoğlu toplantı çıkışında lüks spor otomobilini bir yakınına verip, parti aracına bindi. (DHA)

sdadasa


PARTNERAnoreksiya hastası 10 kadının son halleri bomba!Anoreksiya hastası 10 kadının son halleri bomba!
Ordu HDP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim HDP milletvekili adayları Ordu HDP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim HDP milletvekili adayları
Ordu İYİ Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İYİ Parti milletvekili adayları Ordu İYİ Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İYİ Parti milletvekili adayları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Lamborghini Kenan Sofuoğlu Adapazarı lüks spor otomobil

En Çok Okunan Haberler

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Son dakika! Ünlü şarkıcı Gökhan Kırdar yoğun bakımda

Son dakika! Ünlü şarkıcı Gökhan Kırdar yoğun bakımda

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

Okuyucu Yorumları 43 yorum
Bu adam gerçekten hangi partiden olursa olsun oy verilecek bir adamdır..şurda birkaç yıl evel yarışlarda birinci geldiği için şans oyunlarından kendisine düşen parayı haram para diye kabul etmedi..gerçekten dürüst efendi adam gibi adam KENAN SOFUOĞLU..
Motorculuk kariyeri ve siyasi kariyer !!! ne alaka... 3 gün sonra sonu Hakan Şükür gibi olmasın da. Elini kaldır dediklerinde kaldırır, indir dediklerinde indirirse pek bir sorun olmadan arada kaynar gider. Ülkeye mi kendine mi faydası olur ,orası yoruma açık....
O ARABANIN İÇİNDEN; NASIL GÖRECEKSİN GARİBANI??
siyasete ihtiyacın mı vardı sanki. bu fakir edebiyatı yapan partiye bu araçla gitmek hoş olmamış.
Bunlar mı bizi temsil edecek, ne oldum delisi insnlar halkın derdini nereden bilecek allhaşkına. biraz mütevazi olun adam diyelim
milletvekiline bakın arabaya bakın şimdi bunlar mı fakirin yoksulun halinden anlayacak??
Keşke yıllarca okumak yerine sokaklarda motor sürseydik. Hem Lamborghini ye binerdik hemde millet vekili olurduk.ama biz okumayı seçtik. Bu ülke için kendimizi tükettik
ahh be Kenan Yanlış Partiden girdin !
lüks hayatın var paran var ne işin var siyasette. kendini heder ediyorsun. vurmuşsun paraları git eşin cocugunla güzel hayat yaşa
Tok adam marabanın halinden anlamaz.
sorgulamadan el kaldırıp indirecek insanlar lazım.
Yiyin beyler yiyin,patlayan kadar yiyin,devlet malı deniz yemeyen akp li değil.
ya bu sporcudan vekil olur mu arkadaş
karektersiz
Geleceğin fetocusu olacak yazık. Sür motorunu ne karışırsın bu işlere.
Bence bu tarz adamların siyasetle değil kendi adlarına kurdukları dernek okul yada vakıflarla topluma faydalı olmaya çalışmaları gerekir. Siyaset bu işleri yapan kişilerin büyüsün bozuyor
Kenan abi o paraları kolay kazanmadı çalışana allah verir... seni seviyoruz kenan abi
yakışır be sana kardeşim helal olsın sakarya senin elini tutacaktır adamsın seni seviyoruz aslan parçası..
Adamsın kenan
motorcu adam ne alaka milletvekili dicemde AKP milletvekilliği için bi elin olsa yeter. kaldır dicekler kaldırcan indir dicekler indircen
yahu vekilliği anladım herkez olmak istiyor sıkıntı yok... daha yakın zamanda parasızlıktan bahsediyordu devlet sahip çıksın istiyordu ne oldu anlamadım bu kadar ilerledi bu adam o araba ın fiyatı malum bende bu parayı nerden bulsam acaba banada bi kapı gösterin allah aşkına
Yaw ALLAH aşkına iyi motosiklet kullanmakla siyasetin ne alakası var
meclisede f16 ile gelir :)
TAM BİR ADAY LamborghiniYİ ÇEKMİŞ KAPIYA, HALKI TEMSİL EDECEK...TAMAM PARAN OLABİLİR AMA BARİ ORAYA O ARAÇLA GELME GÖRGÜSÜZ. NEREDE NASIL HAREKET EDECEĞİNİ BİLMEYEN ADAMLAR GİDER BÖYLE VEKİL OLURLAR GERÇE OLSADA BENİM VEKİLİM OLAMAZ SAYGIDA DUYMAM..
Bumu halkı temsil edecek vekil olarak. Görgüsüzlük yapmayın be kardeşim.. ayıp be vallahi ayıp. Gerçü kime diyoruz ki.. Al birini vur birine (ötekine). Deyimin Anlamı: Hepsi aynı, bir ayarda, hiçbiri işe yaramaz. Anlayana
Bunların hepisi ölmemişmiydi yav, dedi ve yarandı, deve diken para pul meselesi
çocuk oyuncağı oldu 18 yaşındaki kız sporcu siyaset almışken fedonuda alaydılar bu ak parti bitti milleti küstürmek için her şeyi yaptılar seçimde millet gereken cevabı verecek
EY TÜRKİYEM KİMLERİN ELİNE KALDIN.
Binmesin mi yani? Adam dünyanın en prestijli motoGP yarışlarında bir sürü birincilik elde etti. Bu adamın eleştirilecek bir yanı olduğunu düşünmüyorum.
tamam sofuoğlu dünya şampiyonu olmuş bizi gururlandırmış sevdiğimiz bir insan ama siyaset ne alaka? motor kullanmakla ülke yönetmenin ne alakası var?
aferin kenan a. İtibardan tasarruf olmaz..
adam bileğinin hakkıyla almış ve çekinmeden biniyor . Siyasete giripte çalıp çırpanlar gibi değil.
yokluk nedir bilmeyen adamlar bizi mecliste nasıl temsil edicek yazık size akp seçmeni çok yazık
Adam yarışlarda hayatını tehlikeye atarak yurtdışındaki yarışlarda dünya şampiyonu olarak alın teriyle kazanmış ve kazancıyla bu aracı almış başkaları gibi ihaleye fesatmı karıştırmış hakkı olmayan rezidans paralarıylamı almış
my net de chp li kaynıyor maşallah ben sizi seçimden sonra görücem
sen ahlakı sporcu olsan RTE bırak dedi diye bırakmazdın
bu adamın hakan şükürden ne farkı var ? İkisinin de kökü aynı değil mi ?????
çok mu lazim di
Dünya Şampiyonluğunda kariyer yapılmaz.Dünya şampiyonluğu kariyerin adıdır.Senin kariyeri yaptığın yer de Süpersport klasmanı. Bir üst klasmana çıkacak gençlerin yarıştığı klasman.
popcudan, topcudan,motorcudan ögrenciden, siyasetci olursa uzaya gitmemiz an meselesi Tamamdır bu iş...
Diğer Haberler
Samsun AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

Samsun AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

Denizli AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

Denizli AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

Konya İYİ Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İYİ Parti milletvekili adayları

Konya İYİ Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İYİ Parti milletvekili adayları

Sakarya HDP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim HDP milletvekili adayları

Sakarya HDP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim HDP milletvekili adayları

Sakarya İYİ Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İYİ Parti milletvekili adayları

Sakarya İYİ Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İYİ Parti milletvekili adayları

Sakarya MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Sakarya MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.