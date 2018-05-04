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AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı protokolünü teslim etti! BBP ittifaka nasıl katılacak sorusu cevabını buldu

SEÇİM HABERLERİ  | 04.05.2018 15:59 | Son Güncelleme

24 Haziran erken genel seçimlerine birlikte girecek olan AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı protokolünü YSK'ya teslim etti. BBP'nin ittifaktaki konumu da netleşti.

AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı protokolünü teslim etti! BBP ittifaka nasıl katılacak sorusu cevabını buldu

Cumhur İttifakı protokolü, Yüksek Seçim Kurulu'na verildi. AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi Mustafa Şentop, protokolün tesliminden sonra basın açıklaması yaptı.

"Bu tarihi bir birlikteliktir" diyen Şentop, "BBP ittifakın parçası konumundadır" ifadesini kullandı.

Ancak AK Parti ve MHP'nin, ayrı ayrı milletvekili aday listeleri çıkaracağı belirtilen ittifak protokolünde, BBP'nin diğer iki parti gibi ana unsur olmayacağı ortaya çıktı. BBP, milletvekili listesi vermeyecek.

AK Parti ve MHP, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesi için ortak hareket edecek.

İŞTE CUMHUR İTTİFAKI PROTOKOLÜ'NÜN TAM METNİ

I

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK PARTİ) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine, 2839 sayılı Kanunun 12/A maddesi ve işbu protokol uyarınca “Cumhur İttifakı" unvanıyla seçim ittifakı yaparak katılmaya karar vermişlerdir.

Cumhur İttifakı, Türkiye'nin istiklâlini ve istikbâlini her şeyin üstünde tutan bir anlayışla, güçlü ve istikrarlı bir parlamento yapısının oluşturulması ve gelecek beş yıl içinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesini temin etmeyi hedeflemektedir. Aynı anlayışla Cumhur İttifakı'na destek veren Büyük Birlik Partisi de bu ittifakın bir parçası konumundadır.

Milletin sesine kulak vererek uzlaşan ve bu uzlaşısını Cumhur İttifakı ile taçlandıran AK PARTİ ile MHP, Cumhur İttifaki unvanı ile farklı siyasi partiler olarak hükmî şahsiyetlerini muhafaza ederek seçimlere girecekler ve Milletvekili seçim kanunu ile diğer mevzuatta yer alan esaslara göre, ayrı ayrı milletvekili aday listeleri vereceklerdir.

II

Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ortak adayı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Cumhur İttifakı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni hükûmet sistemine göre büyük bir seçmen desteği ile Cumhurbaşkanı seçilmesi için birlikte çalışacak, gayret gösterecektir.

III

Cumhur İttifakı esasen, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün teşebbüs ettiği hain darbe ve işgal hareketi sonrasında, Türkiye'nin maruz kaldığı saldırılara karşı yerli ve milli bir duruşun doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Zira 15 Temmuz 2016, ülkemiz için her bakımdan dönüm noktası ve yeni bir başlangıç olmuştur. 7 Ağustos 2016'da Yenikapı'da ortaya çıkan "millî mutabakat", 16 Nisan 2017 Halkoylamasında milletimizin iradesiyle kabul edilen hükümet değişikliğiyle perçinlenerek "millî şuur'a dönüşmüş, 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde kurulan Cumhur İttifakı'yla da millî bekayı esas alan "ahlâkî ve siyasî uzlaşma" ile somutlaşmıştır.

"Cumhur İttifakı" sadece bir seçim ittifakı olmayıp, Türkiye'ye yönelik iç ve dış kaynaklı hasmane girişimler karşısında, millî ve ahlâkî bir duruş ve bu çerçevede sürdürülecek tarihi bir birlikteliktir.

IV

Cumhur İttifakı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma” hedefini yakalama azmi ile milli ve üniter devlet olan Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türk Milletini ilelebet yaşatma iradesidir. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK PARTİ) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Yenikapı’daki mili diriliş ruhu ile harekete geçmiş, devleti ve millet iradesini tahkim eden bir Anayasa değişikliği neticesinde güçlü bir yönetim sistemi getirmiştir. Böylelikle Türkiye yeni bir siyasi sürece girmiştir ve bundan geriye dönüş olmayacaktır.

Cumhur İttifakı, Türkiye’yi hedef alan saldırılar karşısında parti çıkarları ve günlük siyaset hesapları yapmaksızın ortak bir duruş ortaya koymaya ve Türkiye’yi zayıflatarak uluslar arası operasyonlara açık hale getirmeye yönelik her türlü faaliyetin karşısında yer almaya kararlıdır. Bu kararlılık ve işbirliği ile ittifakımız Türkiye’yi bölgesel güç ve lider ülke yapacak 2023 hedeflerini gerçekleştirmenin yanı sıra, İ’la-yı Kelimetullah uğruna asırlarca dünya barışının ve adaletinin teminatı, İslam aleminin ve bütün mazlum milletlerin yegane ümidi olan Türkiye’yi küresel bir güç haline getirecek, 2053 ve 2071 vizyonun alt yapısını adım adım inşa edecektir.

V

24 Haziran’da birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri Türkiye için hayati önemi haizdir. 24 Haziran seçimleri, bir taraftan Türkiye’yi hedef alan sistematik saldırılara karşı güçlü bir cevabın verileceği, diğer taraftan da ülkemizin ayağındaki prangaları söküp atarak, bu saldırıları kalıcı olarak bertaraf edecek ve Türkiye’yi parlak bir istikbale taşıyacak yeni hükümet sisteminin tam olarak yürürlüğe girecek seçimlerdir. İnanıyoruz ki 24 Haziran’da milletimiz tercihini büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası için yola çıkmış, şeffaf, bağımsız, kirli hesaplardan uzak, hasbi duygularla kurulmuş, Cumhur İttifakı’ndan yana kullanacaktır.

Cumhur İttifakı’nın yolu açık, Türkiye’nin ufku aydınlıktır.

Gayret bizden, Tevfik Allah’tandır.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
AKFETÖ ittifakı zamanında muhsin yazıcıoğlunu öldürdü şimdi BBP bunların yalaması oldu şaşırtıcı...
BU İTTİFAKTA MHP YE 5 BBP 2 MİLLETVEKİLİ KESİN YERLERDEN VERSİN AKP BUNA DÜNDEN RAZILAR.BUNDAN ÖNCEKİ HAZİRAN SEÇİMLERİNDE NELER DEDİLER BU MHP VE BBP NİN LİDERLERİ.ŞİMDİDE ÇIKMIŞLAR BİZİM TEK ADAYIMIZ ERDOĞANDIR DİYORLAR.BAHÇELİ 80 MİLLET VEKİLLİĞİNİ KAZANMILTI HAZİRAN SEÇİMLERİNDE AKP İLE KOOLİSYONA GİTMEDİ ERKEN SEÇİME GİDELİM DEDİ MASRAFLAR OLDU KASIMDA 40 VEKİLE DÜŞTÜ ŞİMDİDE ADAYIMIZ ERDOĞAN DİYOR.MADEMBÖYLE YAPACAKTIN ERKEN SEÇİME GİTMEYİP 80 VEKİLİNLE NİYE HÜKÜMET KURMADIN.ÜLKEYİ SEÇİME GÖTÜRÜP MASRAF YAPTIRDIN.ASLINDA 5 VEKİL BİLE ÇOK SENİN LİDERLİĞNDEKİ MHP YE.
bu ittifak seçimlerden sonra birbirine girecek ahada buraya yazıyorum.
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