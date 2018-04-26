AK Partili başkandan tepki çeken paylaşım!

AK Parti Alanya Kadın Kolları Başkanı Gülay Özen'in paylaşımı büyük tepki çekerken, CHP Çukurova İlçe Başkanı Zihneti Emre ‘Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmek istiyorum. Kendisine oy vermeyen ya da oy vermek istemeyen insanları kâfir ilan eden AK Parti Alanya İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Özen hakkında ne düşünüyor? Gülay Özen'in bu sözleri kendisi için ne ifade ediyor?” diye sordu.
BÜYÜK TEPKİ: YARGILANMASI GEREKİYOR
Sözcü Gazetesi'nden Deniz Ayhan'ın haberine göre; CHP Çukurova İlçe Kadın Kolları Başkanı Sonay Gültekin Özel ise “Çağdaş bir ülkenin, aydın bir kadını olarak Alanya AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülay Özen'in kullandığı ifadelerden utandım. Bu çağda bu nasıl bir mantık, bu nasıl bir anlayış, bu nasıl bir inanış anlamak, anlayabilmek mümkün değil. Ne demek kâfirler bir olup birleşse? Bu ülkede sadece AK Parti'ye oy verenler mi Müslüman? Gülay Özen'in AK Parti'den ihraç edilmesi bir şey ifade etmez, derhal hakkında soruşturma açılmalı, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçundan yargılanmalıdır” dedi
SAADET PARTİLİ ARICA: TEVBE ETSİN
Saadet Partisi Alanya İlçe Başkan Yardımcısı Hüseyin Arıca da, “Bu sözünden dolayı tevbe etmesini ve özür dilemesini bekliyoruz, hakkımızı helal etmiyoruz. Bugün ülkemize yapılabilecek en büyük tehlike kutuplaşmadır, ayrıştırmadır” dedi.
AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Özen, paylaşıma gelen tepkiler üzerine kafirler kelimesinin yanına parantez içerisinde (Tüm Türkiye Düşmanları) ifadesini ekledi. Mesajını, “Kafirler (tüm Türkiye düşmanları) bir olup birleşse ne çıkar… “Reis” lakaplı liderimiz var bizim” diyerek değiştirdi.
İşte Özen'in tepki çeken paylaşımı;
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