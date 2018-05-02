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AK Partili Elitaş'tan Abdüllatif Şener yorumu: Çıldırtır

SEÇİM HABERLERİ  | 02.05.2018 14:15 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP’nin cumhurbaşkanı adaylığı için kulislerde eski bakan Abdüllatif Şener’in adının geçmesine ilişkin olarak, “Bu bizi değil CHP’lileri çıldırtır” dedi.

AK Partili Elitaş'tan Abdüllatif Şener yorumu: Çıldırtır

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis’te sohbet ettiği gazetecilerin, Şener’in adaylığını anımsatarak Özgür Özel'in sözlerine atfen yönelttikleri, “sizi çıldırtır mı” sorusunu üzerine şu yanıtı verdi: “Bizi değil ama CHP’lileri çıldırtır. Çılgın CHP’lileri çıldırtır. Çılgın CHP’liler harekete geçebilir."

'400 KİLOMETRE DAHA YÜRÜMESİ LAZIM'

CHP’deki adaylık sürecinin ülkede bir anamuhalefet sorunu olduğunu ortaya koyduğunu söyleyen Elitaş, “Sayın Kılıçdaroğlu 400 kilometre yürümüştü, herhalde bir 400 kilometre daha yürümesi lazım genel başkanlığını tescil edebilmesi için” dedi.

ABDÜLLATİF ŞENER KİMDİR?

Abdüllatif Şener, 26 Nisan 1954 tarihinde Sivas ilinin Yıldızeli ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Sivas’ta bitiren Şener; üniversite eğitimini ise 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olarak tamamladı. Doktora eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Anabilim Dalı’nda yapan Abdüllatif Şener’in babasının adı Bedirhan, annesinin adı ise Ayferat’tır. 1982 yılında Berrin Şener ile evlilik gerçekleştiren Abdüllatif Şener’in, 4 tane çocuğu bulunmaktadır.

Sona Doğru Osmanlı, Osmanlı Maliyesinin Şeffaflaşması, Tanzimat Dönemi Osmanlı Vergi Sistemi gibi eserleri bulunan Abdüllatif Şener; Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde ‘’Dekan Yardımcısı’’ olarak görevde bulundu. Öte yandan Öğretim Üyeliği görevini ise Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’de Maliye Bölümünde gerçekleştirdi.

1991-1998 yılları arasında 19. Dönem ve 20. Dönem Refah Partisi, 1998-2001 yılları arasında Fazilet Partisi, 2001-2007 yılları arasında 22. Dönem AK Parti Sivas Milletvekili olarak meclise girdi.

2001 yılında AK Parti’nin kurucu üyeliğini yapan Abdüllatif Şener, 58. ve 59. Hükümet Dönemi'nde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevini icra etti. Bununla birlikte 11 Temmuz 2008 tarihi itibariyle AK Parti’deki görevinde istifa etme kararı aldı.

25 Mayıs 2009 tarihine gelindiğinde Türkiye Partisi'ni kurdu ve bir dönem partinin genel başkanlığı görevini üstlendikten sonra bu görevinden istifa etti. 2011 Türkiye genel seçimlerinde Sivas'tan Bağımsız milletvekili olarak adaylığını koydu. 22. dönem AK Parti Sivas milletvekili olan Abdüllatif Şener’in Fransızca dil bilgisi bulunmaktadır.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Canlı yayında isim vermeden açıkladıCHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Canlı yayında isim vermeden açıkladı
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Okuyucu Yorumları 20 yorum
CHP gordun mu zamanında bu ülkenin değerlerini aşağılamanin başörtülülere zulmetmenin başı kapalı diye askerin anasını yemin törenine almamanin faturasını. .... Bu abuk subuk hareketleriniz yüzünden belki bir daha iktidar yüzü göremeyeceksiniz. istediğin kadar kimi koysamsa sağ oyları alsam diye düşün senin adın çıkmış dokuza..
başı kapalı diye yemin törenine alinmadı algısı çökeli 5 sene oldu evlat birde o beynini araştirmalara zorlasan hicte fena olmayacak ...
@alpaslan_turanci_1985 algı mı, resimlerini videolarını yollayım istersen...
Vallahide billahide chp yüzde seksen oyla iktidar olsun yine Erdoğana gel ülkeyi yönet der
Allah Akpartimizin başından bu cehape yi eksik etmesin,o kadar beceriksizler ki bizim propaganda yapmamıza gerek bile yok,onlar kendi kendilerini zaten gömüyorlar,bir de Allah göstermesin yanlışlıkla bu ülkeyi yönettiklerini düşünüyorum tövbe Allah korusun,oğlum 16 yaşında herhalde o ve ergen arkadaşları cehape den daha iyi yönetirlerdi bu ülkeyi.Gerçi cehape nin ihtiyacı yok zaten tüm bürokrasiyi ele geçirmişler zamanında,bir de üstüne iş bankası ve diğer şirketlerden milyonlarca dolar gelir,oh babam yan gel yat,lafa gelince bunlardan dürüstü yok :))
ekmeleddin kadar çıldırtan bir aday olsun. chp styla. zuhaha
Laf olsun torba dolsun...
çok isabetli bir karar türkiyeyi ve ak partiyi iyi tanıyan dürüst bir lider abdüllatif şener
Ayakbağları çözülmüş tirtir titreyen bir AKEPE ile karşı karşıyayız.
eniş berberoğlu chp nin adayı ingiltereden emir geldi
Asil insan Abdüllatif Şener inşallah aday olursunuz. İnanıyorumki katılaşmış vicdanlar dahi sizinle umut bulacak ayrımcılıktan midesi bulunanlar adaletsizlikten yüreği buruk olanlar birliği beraberliği özleyenler ileriye umutla ümitle bakmak isteyenler inanıyorum sizin adaylığınızla tüm Türkiye adına onur duyacak. herşey birlik beraberlik için.
hahay ne çılgın bir isim, davarlarada bu yakışır
dolar 4,20tlye dayanmış sen hala muhalefetle ugraşıyon elitaş sonrada kayseride ekonomıstım dıye hava atan bırakta muhalefetı ekonomıye çare ara
sayın kılıçdaroğlu ne diye başkasını aday gösteriyorsun, sen nasıl lidersin , kendin ne diye aday olmuyorsun
donup dolasip hep ayni adamlari buluosunuz. bu adama millet oy verse partisine verirdi zaten. tamam durust bir kisi ama daha ozgun olun be kardesim
kesinlikle adam haklı
Bakalım kimi çıldırtacak.
'''gelecek secime hazırlan'''' diyerek ağzındaki baklayı çıkardı ama muhalefet anlamadı ''IYI''secime girmemesi idi erken secimde amac..
Bırakın ... adayınız metin feyzioğlu
chp camiasının ( yazarı-çizeri-ekonomisti-akademisyeni-politikacısı-gazetecisi-bizzat kılıçdarın kendisi- ) işe yarar bir tek adam olmaması ne kadar acı..hala dışardan adam aruyorlar.. yazık...
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