AK Partili Elitaş'tan Abdüllatif Şener yorumu: Çıldırtır

ABDÜLLATİF ŞENER KİMDİR? Abdüllatif Şener, 26 Nisan 1954 tarihinde Sivas ilinin Yıldızeli ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Sivas’ta bitiren Şener; üniversite eğitimini ise 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olarak tamamladı. Doktora eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Anabilim Dalı’nda yapan Abdüllatif Şener’in babasının adı Bedirhan, annesinin adı ise Ayferat’tır. 1982 yılında Berrin Şener ile evlilik gerçekleştiren Abdüllatif Şener’in, 4 tane çocuğu bulunmaktadır.

'400 KİLOMETRE DAHA YÜRÜMESİ LAZIM' CHP’deki adaylık sürecinin ülkede bir anamuhalefet sorunu olduğunu ortaya koyduğunu söyleyen Elitaş, “Sayın Kılıçdaroğlu 400 kilometre yürümüştü, herhalde bir 400 kilometre daha yürümesi lazım genel başkanlığını tescil edebilmesi için” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis’te sohbet ettiği gazetecilerin, Şener’in adaylığını anımsatarak Özgür Özel'in sözlerine atfen yönelttikleri, “sizi çıldırtır mı” sorusunu üzerine şu yanıtı verdi: “Bizi değil ama CHP’lileri çıldırtır. Çılgın CHP’lileri çıldırtır. Çılgın CHP’liler harekete geçebilir."

Sona Doğru Osmanlı, Osmanlı Maliyesinin Şeffaflaşması, Tanzimat Dönemi Osmanlı Vergi Sistemi gibi eserleri bulunan Abdüllatif Şener; Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde ‘’Dekan Yardımcısı’’ olarak görevde bulundu. Öte yandan Öğretim Üyeliği görevini ise Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’de Maliye Bölümünde gerçekleştirdi.

1991-1998 yılları arasında 19. Dönem ve 20. Dönem Refah Partisi, 1998-2001 yılları arasında Fazilet Partisi, 2001-2007 yılları arasında 22. Dönem AK Parti Sivas Milletvekili olarak meclise girdi.

2001 yılında AK Parti’nin kurucu üyeliğini yapan Abdüllatif Şener, 58. ve 59. Hükümet Dönemi'nde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevini icra etti. Bununla birlikte 11 Temmuz 2008 tarihi itibariyle AK Parti’deki görevinde istifa etme kararı aldı.

25 Mayıs 2009 tarihine gelindiğinde Türkiye Partisi'ni kurdu ve bir dönem partinin genel başkanlığı görevini üstlendikten sonra bu görevinden istifa etti. 2011 Türkiye genel seçimlerinde Sivas'tan Bağımsız milletvekili olarak adaylığını koydu. 22. dönem AK Parti Sivas milletvekili olan Abdüllatif Şener’in Fransızca dil bilgisi bulunmaktadır.