Seçim iptal mi olacak? AYM iddiasına AK Parti'den ilk açıklama

AK Parti milletvekili, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, "AYM kararı seçimin iptali sonucunu doğurmaz. Buradaki mesele oy pusulası YSK'dan gelmiş ki filigramlı kağıtlardır. Zarflar öyle. Bu konuda sorun olacağını düşünmüyorum. Birleştirmelerle ilgili kararı seçim kurulu veriyor." dedi.
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