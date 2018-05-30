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Seçim iptal mi olacak? AYM iddiasına AK Parti'den ilk açıklama

SEÇİM HABERLERİ  | 30.05.2018 11:29 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, AK Parti'li Mustafa Şentop, seçim iptali iddialarıyla ilgili olarak, 'AYM kararı seçimin iptali sonucunu doğurmaz' dedi.

AK Parti milletvekili, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, "AYM kararı seçimin iptali sonucunu doğurmaz. Buradaki mesele oy pusulası YSK'dan gelmiş ki filigramlı kağıtlardır. Zarflar öyle. Bu konuda sorun olacağını düşünmüyorum. Birleştirmelerle ilgili kararı seçim kurulu veriyor." dedi.

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