HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

AK Partili Tuğrul Türkeş'ten Muharrem İnce yorumu: Çok iyi performans gösteriyor

SEÇİM HABERLERİ  | 11.06.2018 09:48 | Son Güncelleme

AK Partili Tuğrul Türkeş, Muharrem İnce'nin 24 Haziran seçim çalışmasıyla ilgili olarak 'Muharrem İnce çok iyi bir performans gösteriyor' dedi.

AK Partili Tuğrul Türkeş'ten Muharrem İnce yorumu: Çok iyi performans gösteriyor

AK Partili Tuğrul Türkeş, FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programında seçim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkeş'in Meral Akşener ve Muharrem İnce'nin seçim performansına ilişkin yorumları dikkat çekti.

Tuğrul Türkeş'in açıklamaları şöyle:

Cumhurbaşkanımız Devlet Bahçeli'nin erken seçim kararını bilmiyordu. Ama, AK Parti içinden başkaları biliyor olabilirdi.

Bahçeli beni AK Parti-MHP koalisyonuna fazla istekli bulurdu.

MERAL AKŞENER YORUMU

Meral Akşener daha iyi olabilirdi. Ben 4 abla ile büyüdüm. Onun için kadınlar saygı gösterilmesi gerektiğini o terbiyeyi alarak büyüdüm. Meral hanım erkek siyasetine dahil olmaya çalışıyor. Daha farklı bir siyaset yapması lazım ki yapamıyor. Yarın ile ilgili hiçbir şey yok.

"MUHARREM İNCE ÇOK İYİ BİR PERFORMANS GÖSTERİYOR"

Muharrem İnce çok iyi bir performans gösteriyor. Ama, 'Ben Türkiye yöneteceğim' diyen Cumhurbaşkanı adayı, bizi seçin biz yönetmeyeceğiz, biz eskiye döneceğiz diyor.

PARTNERMustafa Sandal söyledi Paris Hilton coştu!Mustafa Sandal söyledi Paris Hilton coştu!
24 Haziran seçimleri için AK Parti'nin 'işi zor' dedi, illeri tek tek sıraladı24 Haziran seçimleri için AK Parti'nin 'işi zor' dedi, illeri tek tek sıraladı
Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyorAbdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muharrem ince Meral Akşener Tuğrul Türkeş

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

Survivor 95. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu çılgına döndü! Mustafa, Adem ve Hakan kavgası

Survivor 95. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu çılgına döndü! Mustafa, Adem ve Hakan kavgası

Fenerbahçe Andre Gomes için pusuda bekliyor

Fenerbahçe Andre Gomes için pusuda bekliyor

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Okuyucu Yorumları 5 yorum
Size sadece cennet mekan basbuğun oğlu olduğunuzu hatırlamanızı istiyoruz.
MYNET YİNE TIRNAKLAMIŞSIN ESAS BAŞLIK YAZIDAKİ GİBİ BU CÜMLE OLMALIYDI..'Ben Türkiye yöneteceğim' diyen Cumhurbaşkanı adayı, bizi seçin biz yönetmeyeceğiz, biz eskiye döneceğiz diyor.
Türkeş, senin kafan demokrasiye basmadığından AKePe desin. Bir de "Cumhurbaşkanımız Devlet Bahçeli'nin erken seçim kararını bilmiyordu." yalanın yok mu ..?! Çok komik...
teker teker sattınız davanızı inceden ince yazıkki o babanın oğlusunuz.....
Bencede..chp nin başında olabilecek tek genelbaşkan..bu söylemler bu konuşma tarzı chp nin hoşuna gitmez ama..chp liler ellerinin altındaki bu kıymeti genelbaşkanlığa taşımalı..chp 5 sene ye kalmaz iktidarda..
Diğer Haberler
24 Haziran seçimleri için AK Parti'nin 'işi zor' dedi, illeri tek tek sıraladı

24 Haziran seçimleri için AK Parti'nin 'işi zor' dedi, illeri tek tek sıraladı

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan seçim öncesi çok konuşulacak sözler

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan seçim öncesi çok konuşulacak sözler

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

New York Times: Erdoğan'ın erken seçim kararı ters tepebilir

New York Times: Erdoğan'ın erken seçim kararı ters tepebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli mitinginde böyle seslendi: Mahkemeye Demirtaş çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli mitinginde böyle seslendi: Mahkemeye Demirtaş çağrısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.