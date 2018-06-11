AK Partili Tuğrul Türkeş'ten Muharrem İnce yorumu: Çok iyi performans gösteriyor

AK Partili Tuğrul Türkeş, FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programında seçim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkeş'in Meral Akşener ve Muharrem İnce'nin seçim performansına ilişkin yorumları dikkat çekti.
Tuğrul Türkeş'in açıklamaları şöyle:
Cumhurbaşkanımız Devlet Bahçeli'nin erken seçim kararını bilmiyordu. Ama, AK Parti içinden başkaları biliyor olabilirdi.
Bahçeli beni AK Parti-MHP koalisyonuna fazla istekli bulurdu.
MERAL AKŞENER YORUMU
Meral Akşener daha iyi olabilirdi. Ben 4 abla ile büyüdüm. Onun için kadınlar saygı gösterilmesi gerektiğini o terbiyeyi alarak büyüdüm. Meral hanım erkek siyasetine dahil olmaya çalışıyor. Daha farklı bir siyaset yapması lazım ki yapamıyor. Yarın ile ilgili hiçbir şey yok.
"MUHARREM İNCE ÇOK İYİ BİR PERFORMANS GÖSTERİYOR"
Muharrem İnce çok iyi bir performans gösteriyor. Ama, 'Ben Türkiye yöneteceğim' diyen Cumhurbaşkanı adayı, bizi seçin biz yönetmeyeceğiz, biz eskiye döneceğiz diyor.
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