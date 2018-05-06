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AK Partili Turan'dan 24 Haziran seçimleri öncesi bomba iddia: Kılıçdaroğlu, İnce'ye oy vermeyecek

SEÇİM HABERLERİ  | 06.05.2018 10:55 | Son Güncelleme

Çanakkale’de AK Parti Kadın Kolları 5’inci Olağan İl Kongresi'nde konuşan Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Kılıçdaroğlu iddia ediyorum ki Muharrem İnce'ye oy vermeyecek. Çünkü 24 Haziran’ın sonrası var, o da biliyor" dedi.

AK Partili Turan'dan 24 Haziran seçimleri öncesi bomba iddia: Kılıçdaroğlu, İnce'ye oy vermeyecek

ÇOMÜ İçdaş Kongre Merkezi’nde yapılan kongreye, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi Yasemin Batur, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Üstün, AK Parti Çanakkale İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Balık, ilçe belediye başkanları ile AK Partili ilçe başkanları ve partililer katıldı. Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Grup Başkanvekili Bülent Turan, konuşma yaptı. 24 Haziran seçimleriyle ilgili değerlendirmede bulunan Turan, "Türkiye’de bir araya gelmesi mümkün olmayan gayri memnunların bir araya gelip, sadece Erdoğan düşmanlığında buluşuyor olmasının hiçbir izahı yok" dedi. Turan, şunları söyledi:

"Rahmetli Erbakan hocanın ömrü CHP ile kavgayla geçti. CHP’nin tüm hayatı o anlayışla kavgayla geçti. Bugün kardeş olmuşlar, yolları açık olsun. Ama biz bu hesabın ne için olduğunu biliyoruz. Bir aday çıkarttılar gördünüz. Bir defa o aday CHP’nin istediği bir aday değil. Neden değil biliyor musunuz? 5 senaryo geçti, 6’ncıya buna kaldılar. Kimin olduğunu biliyorsunuz ona gittiler, buna gittiler, o oldu, bu oldu, hiçbir senaryo tutmayınca Muharrem’e mecbur kaldılar. Üsluba bakar mısınız, ‘Gel Muharrem buraya’ Bu ne Allah aşkına. Böyle bir üslup mu olur, böyle bir cumhurbaşkanlığı mı olur. ‘Gel Muharrem buraya’ ne saçma bir üsluptur, nezaketsizliktir. Ama senaryoyu üç beş gün sonra göreceksiniz. Dert Kılıçdaroğlu’nun koltuk kavgasından başka bir şey değil. Dert Muharrem CHP’den daha çok oy alırsa, yeni dönemde CHP’nin genel başkanı olmak isteyecek. O yüzden almaması lazım diyor, yaklaşım bu. Kılıçdaroğlu, iddia ediyorum ki Muharrem İnce'ye oy vermeyecek. Çünkü 24 Haziran’ın sonrası var, o da biliyor. Onu sürdü malum tarlaya, hadi bakalım kavganı yap, bir ay sonra görüşelim dediler. Bunların dertleri ülkeyi büyütmek değil, bunların dertleri ülkenin ekonomisini, siyasetini büyütmek falan değil. Bir dertleri var, kendi partisinin koltuk kavgası. Ama herkes bunları biliyor. Kim bu ülkede iş yapar, üretir, kim bu ülkeyi büyütür, kim konuşur bunu biliyor."

AK Partili Bülent Turan, konuşmasının ardından, salondaki delegelere karanfil attı, kadınlarla toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

600 delegenin katıldığı AK Parti İl Kadın Kolları seçiminde ise daha önce başkanlığı vekaleten yürüten Gülsüm Üstün, asaleten başkanlığa seçildi. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
valla size vermesin de kime vericekse versin
siz nasıl böyle birşey söylüyorsunuz ? bu söylediğinize kendinizi nasıl inandırıyorsunuz hayret doğrusu ? oyunu verirse ne yapacaksınız acaba ? istifa edip tüm paranızı fakirlere bağışlar mısınız ??
Nezaketten bahsedenlere bak:) Komiksiniz, bu sefer çuvalladınız, göreceksiniz...
komik adamsın, mikser gibi ortalığı nasıl karıştırırım diye konuşup durursunuz artık. korkunuz normaldir, hesap gününüz yaklaşıyor.
fitne sokmaya çalışıyorlar, bu da çok belli oluyor :D
kılıçdaroğlu kadar başınıza taş düşsün...ekonomiden haber ver çapsız bülent turan??? sizin ekonomiler yolunda tabi. bıktık ulan sizden bıktık.
Çıkardığınız Başkanlık ve yeni seçim yasaları kendi ayağınıza dolandı. Şimdi ne yapacağınızı bilmiyosunuz. Muhalefet yükselişte siz ufak ufak gidiyorsunuz. Bunlar son çırpınışlarınız...
MYNET BU HABERDEN NE ANLIYORSUNUZ BİLEMİYORUM AMA YÖNLENDİRMEK İÇİN YAPILMIŞ BİR HABER.BU HABER BİLE OLAMIYACAK BİR OLAY.
CHP nin genel başkanına o satılmış medyanızla o kadar çamur attınızki kurultayda tekrar Kılıçtaroğlu nun genel başkan olması aslında oluşturduğunuz bu çirkefliğe teslim olmama tepkisiydi. zira eöin olunki bırakın CHP nin il başkanlarını herhangi bir ilçe başkanı nile ülkeyi sizden iyi yönetir. çünkü o basit gördüğünüz ilçe başkanınbile senden daha iyi ve demokratik bir ortamda seçilerek geldi sizler gibi yandaş tek adam atamasıyla değil. Muharrem İnce tabiki genel başkan olacak ama bu siz istediğinizde değil biz istediğimizde olacak. çünkü Ne BAYRAK NE VATAN NEDE ADAM TESLİM ETMEYİZ.
ahaaaaa herzamn kendılerını tarıf edıyorlar...bırılerınebok atacakları zaman kendınılerı yapıyorlar????
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