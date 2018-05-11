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AK Partili Veli Can Tefon hakkında yapılan paylaşım ortalığı karıştırdı

SEÇİM HABERLERİ  | 11.05.2018 10:54 | Son Güncelleme

Türkiye 24 Haziran seçimlerine hazırlanırken, sosyal medyada da her gün yeni iddialar ortaya atılıyor. Son günlerde ise AK Parti Eskişehir Milletvekili aday adayı Veli Can Tefon hakkında sosyal medyadada paylaşılan bir görsel büyük olay yarattı. Tefon, savcılığa suç duyurusunda bulundu

AK Partili Veli Can Tefon hakkında yapılan paylaşım ortalığı karıştırdı

AK Parti Eskişehir Milletvekili aday adayı Veli Can Tefon hakkında sosyal medyada bir görsel paylaşıma sokuldu.

Tefon’un fotoğrafının yer aldığı bu görselde, “Yüce Peygamberimiz HZ. Muhammed’in vefatı dolayısı ve Allah S.A.V emri ile reenkarnasyon olarak dünyamıza HZ. Recep Tayyip Erdoğan ismiyle tekrar bahşedilen peygamberimize son damla kanıma kadar hizmet naşıyla adayım” ifadeleri yer aldı.

Sosyal medyayı sallayan bu görselin ardından Tefon, Eskişehir Odunpazarı polis merkezi amirliğine giderek suç duyurusunda bulundu.

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Eskisehirhaber26.com’un haberine göre; Tefon, konu ile ilgili açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Aday adaylığım sürecinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sosyal medyada kutsal değerlerimizin adı da kullanılarak başlatılan, aslı astarı olmayan, bilgim dışında yapılan ve benim söylemim gibi gösterilen bir paylaşım hakkında Odunpazarı Polis Merkezi Amirliği'nden suç duyurusunda bulundum. Manevi değerlerimizi hiçe sayan ve seçim sürecindeki başarımı olumsuz etkilemek için hazırlandığı çok açık olan bu görsel hakkında Siber suçları takip eden birimler tarafından gereken inceleme başlatılmış olup ilgililer bulunacak ve gerekli hukuksal işlemler yapılacaktır. Bundan hiç şüphem yok. Halkımızın büyük teveccühünü alan ve projelerimle ön plana çıkan aday adayı olarak böyle propagandalarla yara almayacak kadar güçlüyümdür. Meyve veren ağaç taşlanır. Eskişehir’de 7 milletvekilini de alacağımızı anlayan FETÖ'cü hainler ve bir takim karanlık güçler yine kirli işler içindeler. Bunu yapanları Allah'a havale ediyorum.”

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Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimleri veli can tefon

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ak partili arkadaşlardan cevap beklıyorum bu rezıllık nedır gercekten dınımızı ayaklar altına aldılar...
@beetle1981 haberi bi oku la sazan gibi atlama
makam ve para için dğştüğünüz duruma bak Allah sizi afetsin
@jan90 Böyle birşey Allah tarafından affedilmez. Affetmesin.
sen nasıl bi şekilsin ya ALLAH sizin hepinizi islah etsin inşALLAH yarabbim gör bunları
Siz Müslümanlığa kötülük ediyorsunuz.Çıkarlarınız uğruna insanları dinden imandan çıkarırsınız.Böyle insanların artması ne hale geldiğimizi gösteriyor.Yazıklar olsun..
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