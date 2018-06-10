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AK Partililer 24 Haziran seçimleriyle ilgili Financial Times'a konuştu: Herkes endişeli, en zor seçimimiz olacak

SEÇİM HABERLERİ  | 10.06.2018 09:02 | Son Güncelleme

İngiliz Financial Times, 24 Haziran seçimlerine ilişkin gündem yaratacak bir analiz hazırladı. Gazetenin Ankara'daki muhabiri Laura Pitel imzalı haberde, bazı hükümet görevlilerinin "Herkes endişeli, en zor seçimimiz bu olacak" dediğine yer verildi.

AK Partililer 24 Haziran seçimleriyle ilgili Financial Times'a konuştu: Herkes endişeli, en zor seçimimiz olacak

Türkiye’de nefesler tutuldu ve herkes 24 Haziran erken seçimlerini bekliyor… Seçim tarihi yaklaşırken uluslararası kamuoyu da Türkiye ile ilgili haber ve analizlerinin sayısını artırdı. Bunun son örneği İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Financial Times’tan geldi. Ekonomi ve siyasi analizleriyle bilinen gazete 24 Haziran seçimleri ile ilgili Ankara’da görüşmeler yaptı ve Laura Pitel imzalı haberde AKP’li bazı görevliler isim vermeden açıklamalarda bulundu.

Ankara’da gözlem yapan Financial Times muhabirine konuşan ve İyi Parti’nin broşürlerini dağıtan Hamza Gürsoy isimli bir vatandaş, “Rakibiz ama yan yana çalışıyoruz. Erdoğan’la savaşmak için bir araya geldik” yorumunu yaparken gazeteye konuşan AKP’li yetkililerin açıklamalarına geniş yer verildi. Seçimlerden dolayı AKP üyeleri arasında bir endişe olduğunu söyleyen bir hükümet görevlisi, “Herkes endişeli. 24 Haziran bugüne kadarki en zor seçim olacak” dediği belirtilirken, Financial Times, analist ve seçim anketlerine göre AKP’nin meclisten çoğunluğu kaybetme ihtimalinin olduğunu ve ilk kez cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalacağını aktardı.

“HEP AYNI ŞEYİ SÖYLÜYORUZ: KÖPRÜ YAPTIK, HAVAALANI YAPIYORUZ”

Gazete özellikle ekonomik durumunda AKP içerisinde endişe yarattığı belirtilirken, geçen yıl yapılan referandum sonrasında Erdoğan ve Bahçeli’nin erken seçim kararı sonrasında parti içinde seçim kampanyasının sönük geçtiğine dair şikayetler geldiği belirtildi. Bir yetkili, 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden reklamcı Erol Olçok’un yeteneklerine ihtiyaçları olduğunu söylerken, “İnsanlar bu sefer o kadar heyecanlı değil, ne biz ne de seçmenimiz. Daha önce söylediğimiz şeyleri söylüyoruz: Yeni bir köprü yaptık, yeni bir havaalanı yapıyoruz. Güzel sloganımız yok, güzel şarkımız yok” ifadesini kullanıyor.

Financial Times gazetesi muhabiri, partilerin seçime ittifak içinde girmelerinin de muhalefet için önemli bir adım olduğunu aktarırken, “3 muhalefet partisi olağandışı bir birlik gösterisi yaptı. Dördüncü parti HDP paktın dışında ama rakiplerinden destek alıyor” yorumunu yaptı. Gazete İyi Parti’nin Google reklamlarına da geniş yer ayırdı. Financial Times’ın analizinde, “Ana akım medyada çok az zaman bulabilen İyi Parti, Google reklamları aracılığıyla sosyal medyada şöhret oldu” yorumu yapıldı.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Merak etme reis şu aziz mübarek gün Rabbim hainlere ve nankörlere fırsat vermez inşallah
KASIM SEÇİMLERŞ İÇİNDE YAZMIŞTIM ... AKP KAZANDA BİLE ARTIK ÜLKEYİ YÖNETEBİLECEK HALİ KALMADI...
benı kopru yol ilgilendirmiyor yenmiyor çünki bunlar millet ac aclıktan kırılıyor ev kiraları 1000 ustunde emeklı maasları 1400 1600 lira bu insanlar napacak ona bakarım emeklilik vardı milletin umudu birde taktılar yaşa kimse emekli olamıyor neymiş yaş tutmamıs e beyinsiz ler ozman neden su kadar iş günü doldurun dediniz millete resmen dalga geçiyorlar bu şekilde cidiyetsiz şekilde milleti kandırın bakalım seçimde kim kazanacak allah bilir ama belliki oylar cok düştü piston aşağı oldu yoksa emeklilere bunlar 1000 tl ıkramıye vermezdi maksat göz boyamak yazık vatandas buna kanarsa ama
evet en zor seçimi olacak ekonomi çok kötü ülkede kutuplaşma ,yandaşa peşkeş khk ile kendine oy veren çok insanın hayatını alt üst ettiler
AKP liler niye endişe ediyor Hayret.Bürün imkanlar elinizde,Taşları istediğiniz gibi oynayacağınız endişesi Bizlerde var
Artık "yol yaptık, köprü yaptık" da inandırıcı değil. Vatandaş bu sayede ülkenin nasıl ipotek altına alındığını gördü... Yurt dışı uçak biletinden fazla, köprü geçiş ücreti... Seçim arifesi bu saray ittifakı da dağılacak gibi...
YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR AKP FETO YENİLECEK.?
tayyip erdogan şiir okuduğu için ceza evine girmişdi çok ağlamıştım 1200 km yol alıp ziyaretine gitmişdim, rp, fp, akp de mah.tem yaptım ama bu khk ile beni mahvetti , akp ile yollarımızı ayırdık hakkımı helal etmiyorum
Endişelenen AKP liler kimler acaba? ŞEREFSİZ BİR MEDYA VARDI. sürekli yüksek rütbeli bir general deyip.Güya onun ağzından haber yaparlardı.Ama o generalin ismi hiç verilmezdi...Bu da ona benzer bir algı operasyonu.24 Haziranda keMAL yine üzülecek...DEVAM ARKADAŞLAR.....
Hiç bir endişemiz yok Türkiye eskisinden çok daha güçlü 25 haziranda da başkan RTE ile daha da güzel olacak
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