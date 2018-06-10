AK Partililer 24 Haziran seçimleriyle ilgili Financial Times'a konuştu: Herkes endişeli, en zor seçimimiz olacak

Türkiye’de nefesler tutuldu ve herkes 24 Haziran erken seçimlerini bekliyor… Seçim tarihi yaklaşırken uluslararası kamuoyu da Türkiye ile ilgili haber ve analizlerinin sayısını artırdı. Bunun son örneği İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Financial Times’tan geldi. Ekonomi ve siyasi analizleriyle bilinen gazete 24 Haziran seçimleri ile ilgili Ankara’da görüşmeler yaptı ve Laura Pitel imzalı haberde AKP’li bazı görevliler isim vermeden açıklamalarda bulundu.

Ankara’da gözlem yapan Financial Times muhabirine konuşan ve İyi Parti’nin broşürlerini dağıtan Hamza Gürsoy isimli bir vatandaş, “Rakibiz ama yan yana çalışıyoruz. Erdoğan’la savaşmak için bir araya geldik” yorumunu yaparken gazeteye konuşan AKP’li yetkililerin açıklamalarına geniş yer verildi. Seçimlerden dolayı AKP üyeleri arasında bir endişe olduğunu söyleyen bir hükümet görevlisi, “Herkes endişeli. 24 Haziran bugüne kadarki en zor seçim olacak” dediği belirtilirken, Financial Times, analist ve seçim anketlerine göre AKP’nin meclisten çoğunluğu kaybetme ihtimalinin olduğunu ve ilk kez cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalacağını aktardı.