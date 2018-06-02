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AK Partililer ile Saadet Partililer arasında 'mümin' kavgası!

SEÇİM HABERLERİ  | 02.06.2018 10:58 | Son Güncelleme

Ankara Pursaklar’daki Hicret Parkı’nda yan yana bulunan AK Parti ve Saadet Partisi seçim standlarındaki partililer arasında tartışma çıktı!

Atışma sırasında Saadet Partisi görevlisi, AK Partili bir kişiye "Bak kardeşim" deyince, AK Partili görevli de "Ben senin kardeşin değilim" diye tepki gösterdi.

Oda Tv'de yer alan habere göre, Saadet Partisi görevlisi ise bunun üzerine "Sen Müslüman değil misin, nasıl kardeş değiliz" deyip Kur 'an-ı Kerim'deki "Ancak müminler kardeştir" ayetini okuyup, "Müslüman Müslüman’ın kardeşidir" dedi.

AK Partili vatandaş ise bu sözlere, "Bana dini şeylerle şey yapmayın" diyerek karşılık verdi.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Saadetliler bizim kardeşimiz değil, siz gibi uşakların uşağı!
AKP ve Dindarlık HAdi ordan
saadetin kardeşi chp ve hdp
SAADET TEN BAYA Bİ KORKUYORLAR AKP DE MHP DE SALDIRIYOR
Vay be kim derdi Karamollaoğlu bu kadar korkutacak diye artık akp bile dayanamıyor
Cümleye bak bana dini şeyler yapmayın zeka belli kurduğu cümleler belli sorduğu sorular beyninin gelişmemişlik düzeyini gösteriyor .. Bu akp iflah olmaz.
yav he tamam işiniz gücünüz insanları ayristirmak hdp li selo dan bir farkınız var mı sanıyorsunuz şu yorumlara bak ben okurken utanıyorum. vurun birbirinizi lan madem suursuzlar
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