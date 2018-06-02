AK Partililer ile Saadet Partililer arasında 'mümin' kavgası!

Atışma sırasında Saadet Partisi görevlisi, AK Partili bir kişiye "Bak kardeşim" deyince, AK Partili görevli de "Ben senin kardeşin değilim" diye tepki gösterdi.

Oda Tv'de yer alan habere göre, Saadet Partisi görevlisi ise bunun üzerine "Sen Müslüman değil misin, nasıl kardeş değiliz" deyip Kur 'an-ı Kerim'deki "Ancak müminler kardeştir" ayetini okuyup, "Müslüman Müslüman’ın kardeşidir" dedi.

AK Partili vatandaş ise bu sözlere, "Bana dini şeylerle şey yapmayın" diyerek karşılık verdi.



