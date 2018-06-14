AKAM 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı son anketi açıkladı! İşte partilerin oy oranları

AKAM’ın 26 ilde, kent-kır oranları dikkate alınarak, 2 bin 460 katılımcıyla ve yüzde 2 hata payıyla yapılan araştırmasına göre, 24 Haziran’daki milletvekili seçimlerinde AK Parti ile MHP’nin oluşturduğu ‘cumhur ittifakı’ yüzde 45.6, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu ‘millet ittifakı’ yüzde 39.9, HDP yüzde 13.6 ve diğer seçenekler yüzde 0.9 oy alıyor.
Araştırmada kararsızlar ve oy kullanmayacakların toplamı yaklaşık yüzde 4.5.
Araştırmanın cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 1’inci turu için sonuçlarıysa şu şekilde:
AK Parti’nin adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 44.5
CHP’nin adayı Muharrem İnce yüzde 29.0
İYİ Parti’nin Meral Akşener yüzde 14.5
HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş yüzde 9.3
SP’nin adayı Temel Karamollaoğlu yüzde 2.5
Vatan Partisi’nin adayı Doğu Perinçek yüzde 0.2
Bu sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalıyor.
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