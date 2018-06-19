Akşener'e Kocaeli mitinginde şok! O konuşurken ilçe teşkilatı topluca istifa etti

Meral Akşener, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde düzenlenen mitingde vatandaşlara seslenirken partisinin Körfez İlçe Gençlik Kolları’ndan 40 kişi istifa etti.

AK PARTİ'YE ÜYE OLDULAR

İYİ Parti’nin son dönemde sergilediği hareketlerin düşüncelerini ve ülke için yapmış oldukları çalışmaları zedelediğini söyleyen 40 üye, istifa ettikten sonra AK Parti Körfez İlçe Teşkilatı’na gelerek AK Parti’ye üye oldular. İlçe teşkilatında istifa eden İYİ Parti Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Zafer Avni Sakı’yı ve beraberindeki 39 üyeyi Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak ve partililer karşıladı. Körfez İlçe Teşkilatı’nda dağıtılan AK Parti Üye Başvurusu formlarının dolduran 40 İYİ Parti üyesi AK Parti’ye geçiş yaptı.

“İYİ PARTİ’NİN İYİ NİYETİMİZE KARŞILIK HİZMET VERMEDİĞİNİ FARK ETTİK”

Geçiş sırasında konuşan İYİ Parti Körfez İlçe Gençlik Kolları eski Başkanı Zafer Avni Sakı, İYİ Parti’nin seçim sürecinde sergilediği tutumun kendilerini partiden istifa etme düşüncesine ittiğini belirtti. Sakı, “Bundan 2 ay önce şahsıma teklif edilen İYİ Parti Körfez Gençlik Kolları Başkanlığını büyük memnuniyetle kabul etmiş bulunmaktaydım. Daha sonra burada bulunan arkadaşlarımla birlikte çalışmaya başladık. Ama biz milli değerlerimize sahip çıkmak, ülke refahına katkı sağlamak gibi fedakar bir düşünceyle çalışmalarımızı sürdürürken İYİ Parti’nin sergilemiş olduğu bazı tavırlarla bu iyi niyetimize karılık hizmet vermediklerini fark ettik. Bugün buradaki tüm arkadaşlarımızla birlikte şer odaklarının çevrildiğini gördük" dedi.