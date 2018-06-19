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Akşener'e Kocaeli mitinginde şok! O konuşurken ilçe teşkilatı topluca istifa etti

SEÇİM HABERLERİ  | 19.06.2018 21:24 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in Kocaeli’de düzenlediği miting esnasında partisinin Körfez İlçe Gençlik Kolları’ndan 40 kişi istifa ederek AK Parti’ye üye oldu.

Akşener'e Kocaeli mitinginde şok! O konuşurken ilçe teşkilatı topluca istifa etti

Meral Akşener, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde düzenlenen mitingde vatandaşlara seslenirken partisinin Körfez İlçe Gençlik Kolları’ndan 40 kişi istifa etti.

AK PARTİ'YE ÜYE OLDULAR

İYİ Parti’nin son dönemde sergilediği hareketlerin düşüncelerini ve ülke için yapmış oldukları çalışmaları zedelediğini söyleyen 40 üye, istifa ettikten sonra AK Parti Körfez İlçe Teşkilatı’na gelerek AK Parti’ye üye oldular. İlçe teşkilatında istifa eden İYİ Parti Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Zafer Avni Sakı’yı ve beraberindeki 39 üyeyi Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak ve partililer karşıladı. Körfez İlçe Teşkilatı’nda dağıtılan AK Parti Üye Başvurusu formlarının dolduran 40 İYİ Parti üyesi AK Parti’ye geçiş yaptı.

iyi parti kocaeli

“İYİ PARTİ’NİN İYİ NİYETİMİZE KARŞILIK HİZMET VERMEDİĞİNİ FARK ETTİK”

Geçiş sırasında konuşan İYİ Parti Körfez İlçe Gençlik Kolları eski Başkanı Zafer Avni Sakı, İYİ Parti’nin seçim sürecinde sergilediği tutumun kendilerini partiden istifa etme düşüncesine ittiğini belirtti. Sakı, “Bundan 2 ay önce şahsıma teklif edilen İYİ Parti Körfez Gençlik Kolları Başkanlığını büyük memnuniyetle kabul etmiş bulunmaktaydım. Daha sonra burada bulunan arkadaşlarımla birlikte çalışmaya başladık. Ama biz milli değerlerimize sahip çıkmak, ülke refahına katkı sağlamak gibi fedakar bir düşünceyle çalışmalarımızı sürdürürken İYİ Parti’nin sergilemiş olduğu bazı tavırlarla bu iyi niyetimize karılık hizmet vermediklerini fark ettik. Bugün buradaki tüm arkadaşlarımızla birlikte şer odaklarının çevrildiğini gördük" dedi.

"200 GENÇ ARKADAŞIMIZLA BİRLİKTE AK PARTİ'YE GEÇİŞ YAPACAĞIZ"

İstifaların yarın da süreceğini ifade eden Sakı, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bizim iyi niyetlerimizi gördü. Ben ve arkadaşlarım istifa ettiğimizi belirtir, yarın yapılacak olan programda 200 genç arkadaşımızla birlikte AK Parti’ye geçiş yapacağımızı duyururum" diye konuştu.

"GENÇ KARDEŞLERİMİZ PARTİMİZE İVME KAZANDIRACAK"

Gerçekleşen toplantıda konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ise, “Bu 200 tane genç kardeşimiz partimize ivme kazandıracaklar inşallah. 24 Haziran’da Körfez’de elde edeceğimiz başarıya büyük katkıları oldu, gönülden kutluyorum hepsini. Tabii 24 Haziran seçimleri yüzyılın seçimi ülkemiz için. Böyle bir seçimde FETÖ’nün, Avrupa’nın ve bütün şer güçlerinin ülkemizde yaptıklarını görerek gençlerimizin, ‘Biz dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındayız’ demelerini çok manidar ve anlamlı buluyorum” diye konuştu.

160 KİŞİ DAHA İSTİFA EDECEK

AK Parti’ni yeni üyeleri, doldurdukları formları toplantı sonunda AK Parti Körfez İlçe Teşkilatı’na teslim ederken, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın katılımı ile yarın düzenlenecek programda yaklaşık 160 İYİ Parti üyesinin daha istifa ederek AK Parti’ye geçiş yapacağı belirtildi.

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