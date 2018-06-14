Meral Akşener ikinci turda Muharrem İnce'ye destek verecek mi? Canlı yayında açıkladı

Akşener’in konuşmasından öne çıkanlar başlıklar şu şekilde;

“Sayın Gül’ün adaylığına karşı çıkmadım. Kendisi Saadet Partisi’nin adayı olabilirdi. Ama Millet İttifakı’nı oluşturan hatta bana verilen bilgiye göre HDP’nin de Gül’ün aday olması yönünde bir isteği vardı. Ben tek adayı kabul etmedim. Çatı aday ben bile olsam kabul etmem dedim. Birbirine benzemeyen pek çok insan bana çemkiriyor. İstanbul’da bir grup yetmez ama evetçiler, ikinci cumhuriyetçiler bunu istedi.”

DEMİRTAŞ’IN ADAYLIĞI KONUSU



“Ben Selehattin Demirtaş’ın adaylığı için şöyle dedim; YSK adayılığını onayladı. Temiz kağıdı aldı. Aday olması devlet kurumları tarafından onaylanan bir şahsın hapishanede kalması Türkiye’deki demokrasinin dışarıdan nasıl görülmesine neden olur? Benim dediğim bu. Beni neredeyse PKK'lı ilan edeceklerdi.

Ben sadece ilkeler üzerinden konuştum. Bunun üzerine beni AKP'liler PKK'lı yaptı, bir kısmı FETÖ'cü yaptı, Pervin Buldan faili meçhulcu yaptı. Bunun sebebi Sayın Erdoğan'ın ikinci turda karşısında beni görmek istememesi.”