Meral Akşener ikinci turda Muharrem İnce'ye destek verecek mi? Canlı yayında açıkladı

Akşener’in konuşmasından öne çıkanlar başlıklar şu şekilde;
“Sayın Gül’ün adaylığına karşı çıkmadım. Kendisi Saadet Partisi’nin adayı olabilirdi. Ama Millet İttifakı’nı oluşturan hatta bana verilen bilgiye göre HDP’nin de Gül’ün aday olması yönünde bir isteği vardı. Ben tek adayı kabul etmedim. Çatı aday ben bile olsam kabul etmem dedim. Birbirine benzemeyen pek çok insan bana çemkiriyor. İstanbul’da bir grup yetmez ama evetçiler, ikinci cumhuriyetçiler bunu istedi.”
DEMİRTAŞ’IN ADAYLIĞI KONUSU
“Ben Selehattin Demirtaş’ın adaylığı için şöyle dedim; YSK adayılığını onayladı. Temiz kağıdı aldı. Aday olması devlet kurumları tarafından onaylanan bir şahsın hapishanede kalması Türkiye’deki demokrasinin dışarıdan nasıl görülmesine neden olur? Benim dediğim bu. Beni neredeyse PKK'lı ilan edeceklerdi.
Ben sadece ilkeler üzerinden konuştum. Bunun üzerine beni AKP'liler PKK'lı yaptı, bir kısmı FETÖ'cü yaptı, Pervin Buldan faili meçhulcu yaptı. Bunun sebebi Sayın Erdoğan'ın ikinci turda karşısında beni görmek istememesi.”
AKŞENER İKİNCİ TURDA İNCE’YE DESTEK VERECEK Mİ?
“Ben en başından hem şahsi olarak, hem parti lideri olarak açıkladım destek vereceğimi. Seçmenlerimden oy isteyeceğim, çalışacağım. Ekmeleddin Bey'e bile çok çalıştık. Yardımcılık işine parti divanında tartışmamız lazım. Çok bir şey de belli değil, meclisten daha çıkmadı.
Bizim aldığım oylar MHP ve AKP seçmeninde geliyor. Bu insanlar CHP seçmenine oy verir mi? Bilemiyorum.”
“ANKET FİRMALARI TARAFINDAN BİLE SÖYLENİYOR”
“Milliyetçi kesimi çok iyi tanıyorum, 28 Şubat Dönemi'nde muhafazakarların yanında yer aldım. Onların vicdanında varım, çok iyi biliyorum. Dolayısıyla ikinci turda kesinlikle kazanacağım, manipülasyon yapan anket firmaları tarafından bile söyleniyor.”
“HDP BARAJI GEÇEBİLİR”
“Ben HDP'nin barajı geçebileceğini düşünüyorum. Herhangi bir ittifak içinde yer alsalardı, belki oylarını konsolide edemeyebilirlerdi.
Erdoğan'ın A,B,C planlarının olması, seçimin zaten ikinci tura kalacağını kabul ettiği anlamına geliyor. Ayrıca Millet İttifak'ının da üstün geleceğini düşünüyor. Gideceğini bildiği için, erken seçim tehdidini yaptığını düşünüyorum.”
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