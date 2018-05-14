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Akşener-İnce görüşmesinde ilginç diyalog

SEÇİM HABERLERİ  | 14.05.2018 07:16 | Son Güncelleme

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında, Muharrem İnce ve Meral Akşener arasındaki görüşmede geçen dikkat çeken diyaloğu aktardı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener arasındaki görüşmenin detaylarını, Hürriyet gazetesi yazarı Muharrem İnce, bugünkü yazısında aktardı.

Ziyaret sırasında ilginç bir diyalog yaşandığını söyleyen Selvi, "İnce, “Siz ikinci tura kalırsanız beni yardımcı olarak alır mısınız” diye soruyor. Akşener, “Olabilir” diyor. İnce bu kez, “Ben ikinci tura kalırsam siz benim yardımcım olur musunuz” diye soruyor. Akşener, “Yardımcınız olmam. Çünkü ben Cumhurbaşkanı seçileceğim” karşılığını veriyor." dedi.

Akşener'in bu tavrının, Temel Karamollaoğlu'nun Abdullah Gül'ün ortak adaylığı konusundaki teklifi sırasında da aynı olduğunu hatırlatan Selvi, "Karamollaoğlu, “Abdullah Gül aday olursa Erdoğan ilk turda seçilemiyor” demiş, Akşener’den Gül’ü desteklemesini istemişti. Akşener, “Sizinle aynı kanaatte değilim. İkinci tura ben kalıyorum. Ben Cumhurbaşkanı seçileceğim” diye kestirip atmıştı." ifadelerini kullandı.

"KIRMIZI KART GÖSTERDİ"

Selvi, Akşener'in bu tavrı ile Gül'ün ardından Muharrem İnce'ye de 'kırmızı kart gösterdiğini' söyledi.

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın görüşlerine de yer veren Selvi, Ağırdır'ın "İnce’nin aday olması CHP’li olduğu halde Meral Hanım’a oy veririm diyenlerin önünü kesmiş oldu” diyor." dediğini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener muharrem ince İYİ parti

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