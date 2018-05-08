Alman Bakan Michael Roth'tan İYİ Parti kehaneti

Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret eden Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Michael Roth, 24 Haziran seçimlerini yakından takip edeceklerini söyledi. Roth, AK Parti ve HDP arasında sıkışan Kürt seçmenin İYİ Parti'ye destek vereceğini öngördüklerini belirtti. Akşener de "Halk Kürt sorununu bizim çözeceğimize samimiyetle inanıyor" dedi.
AKŞENER'E BAŞARI DİLEĞİNDE BULUNDU
Türkiye-Almanya ilişkilerinin önemine değinerek, seçimlerin demokratik ortamda olmasını dileyen Roth, "Gelişmiş ülkeler için demokrasi vazgeçilmez bir unsurdur. Umarım, Türkiye'deki seçimler de demokratik bir ortamda gerçekleşir. Türkiye'nin demokratikleşmesi ve hukukun üstünlüğü ancak böyle bir ortamda gerçekleşir" diye konuştu. Akşener'e başarı dileğinde bulunarak, 24 Haziran'da yapılacak seçimleri yakından takip edeceklerini belirten Roth, "Güneydoğu'da AK Parti ve HDP arasında sıkışan Kürt seçmenin size karşı desteği olacağını da ön görüyoruz" dedi.
'GÜNEYDOĞU'DAKİ VATANDAŞLARIMIZ İÇİN UMUT OLDUK'
Baskılara rağmen korkmadan, cesurca ilerlemelerini halktan aldıkları güce borçlu olduklarını söyleyen Akşener, "Haklarımızın gasp edildiği bir dönemden geçtiğimiz için İYİ Parti'deki her kişi hukukun üstünlüğünü ve demokrasiyi içselleştirdi. Güneydoğu'daki vatandaşlarımız için de İYİ Parti umut oldu. Halk, Kürt sorununu bizim çözeceğimize samimiyetle inanıyor. Kimsenin şüphesi olmasın ki 24 Haziran'dan sonra kardeşçe yaşayacağız" diye konuştu.
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