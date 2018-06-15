Almanya'da henüz seçmenlerin 4'te 1'i sandığa gitti

Alman haber ajansı DPA'nın Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) verilerine dayandırdığı habere göre, çarşamba akşamı itibarıyla Almanya’da yaşayan yaklaşık 1 milyon 440 bin kayıtlı Türkiye kökenli seçmenin 343 bin 129'u oy kullandı. Veriler, oy verme işlemlerinin başladığı 7 Haziran’dan bu yana her dört seçmenden yalnızca birinin sandık başına gittiğine işaret ediyor.
Geçtiğimiz sene yapılan anayasa referandumunda kayıtlı seçmenin %46,2'si oy kullanmış, 1 milyon 430 bin 132 seçmenden 660 bin 666'sı sandık başına gitmişti. Katılım son 7 gün içinde yüzde 9 artış göstermişti. Ancak 2018 genel seçimleri için sandıkların kapanmasına 4 gün kala, Almanya 'daki seçmenlerin yalnızca yüzde 25'i oy kullanmış bulunuyor.
Verilere göre, söz konusu seçmenlerin 312 bin 627'si Almanya 'da 13 Türk konsolosluğunda kurulan sandıklarda oy kullanırken, 30 bin 502 kişi gümrük kapısında oyunu vermeyi tercih etti. Almanya’da şu ana kadar seçimlere katılım oranının en yüksek olduğu kent yüzde 32,7 ile Essen olurken, onu yüzde 28,4 ile Düsseldorf ve üçüncü sırada yüzde 27,2 ile Köln izledi.
DW Türkçe'nin haberine göre, yurt dışında kayıtlı yaklaşık 3 milyon Türkiye vatandaşı seçmen, toplam seçmen sayısının yüzde 5’ini oluşturuyor. Bu seçmenlerden büyük çoğunluğunun Almanya'da yaşıyor olması nedeniyle bu ülkede kullanılan oyların, 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarına etkisi açısından kritik bir önem taşıdığı ve seçimlerin kaderini belirleyebileceği ifade ediliyor.
Türkiye dışında 60 ayrı ülkede seçmen sandık başına gidiyor. Bu ülkelerin çoğunda oy kullanma işlemleri Almanya 'dakinden sonra başlamıştı.
Geçen yıl gerçekleştirilen anayasa değişikliği referandumunda Almanya’da oy kullanma işlemlerinin bitmesine 6 gün kala sandık başına giden seçmen sayısında yaklaşık yüzde 9’luk artış görülmüştü. Bu yılki düşük katılım oranının da bugün sona eren Ramazan’la ilgili olabileceği ve sandıkların kapanmasına yaklaşılırken daha fazla seçmenin oy kullanacağı tahmin ediliyor.
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