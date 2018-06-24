HABER

Almanya ve Amerika'da seçim sonuçları! Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimi oy oranları!

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 19:12 | Son Güncelleme

Yurtdışında kullanılan oylar açıklanmaya başlandı. Almanya ve Amerika sandıkları açıldıkça Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve milletvekili seçimleri oy oranları da gelmeye başladı. İşte seçim sonuçlarıyla ilgili Almanya ve Amerika'dan gelen oy oranları ve ilk sonuçlar.

Almanya ve Amerika'da seçim sonuçları! Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimi oy oranları!

Yurt dışından gelen oy sandıkları açılmaya başlandı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti, Saadet Partisi HDP yüzde kaç oy aldığı sorusu cevaplanıyor. İşte Almanya ve Amerika'dan gelen sandıklardaki ilk oy oranları:

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

Toplam Sandık : 1.638
Toplam Seçmen : 1.443.585
Açılan Sandık : 4
Açılan Sandık Oranı : Yüzde 0,24
Kullanılan Oy : 707
Geçerli Oy : 698
Katılım Oranı : Yüzde 23,79

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ OY ORANLARI SAYISI

CUMHUR İTTİFAKI : Yüzde 66,91 467
AK PARTİ : Yüzde 60,03 419
MHP : Yüzde 6,3 44
MİLLET İTTİFAKI : % 17,91 125
CHP : Yüzde 18,34 128
İYİ PARTİ :Yüzde 2,15 15
SAADET PARTİSİ :Yüzde 0,86 6
HÜDA PAR : Yüzde 0 0
VATAN PARTİSİ : Yüzde 0 0
HDP : Yüzde 9,17 64
DİĞER : Yüzde 2,58 18

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Toplam Sandık : 114
Toplam Seçmen : 106.301
Açılan Sandık : 0
Açılan Sandık Oranı : % 0
Kullanılan Oy : 0
Geçerli Oy : 0
Katılım Oranı : % NaN

haber içi banner1


PARTNERÜnlü isimleri buluşturan partiÜnlü isimleri buluşturan parti
Niğde'de İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu adliyede yangın çıktıNiğde'de İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu adliyede yangın çıktı
Suruç 24 Haziran seçim sonuçları! Şanlıurfa Suruç cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri sonucuSuruç 24 Haziran seçim sonuçları! Şanlıurfa Suruç cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri sonucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Amerika Cumhurbaşkanlığı seçimi erdoğan oy oranı Oy Sonuçları seçim sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Erzurum'da seçime kan bulaştı! İYİ Partili başkan hayatını kaybetti

Son dakika! Erzurum'da seçime kan bulaştı! İYİ Partili başkan hayatını kaybetti

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Diyarbakır Bağlar'da neler oluyor? Tartışma yaratan fotoğrafa yalanlama

Diyarbakır Bağlar'da neler oluyor? Tartışma yaratan fotoğrafa yalanlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
24 Haziran seçimlerinde Erdoğan'ın memleketi Rize'de kim önde?

24 Haziran seçimlerinde Erdoğan'ın memleketi Rize'de kim önde?

HPD'den 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili ilk açıklama

HPD'den 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili ilk açıklama

24 Haziran seçiminde hangi cumhurbaşkanı adayı kaç ilde yarışı önde götürüyor?

24 Haziran seçiminde hangi cumhurbaşkanı adayı kaç ilde yarışı önde götürüyor?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sandığında kim birinci çıktı?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sandığında kim birinci çıktı?

CHP’li Nazlıaka polisle tartışıp YSK'ye girdi

CHP’li Nazlıaka polisle tartışıp YSK'ye girdi

Meral Akşener'in sandığından Recep Tayyip Erdoğan çıktı!

Meral Akşener'in sandığından Recep Tayyip Erdoğan çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.