Almanya ve Amerika'da seçim sonuçları! Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimi oy oranları!

Yurt dışından gelen oy sandıkları açılmaya başlandı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti, Saadet Partisi HDP yüzde kaç oy aldığı sorusu cevaplanıyor. İşte Almanya ve Amerika'dan gelen sandıklardaki ilk oy oranları:
ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ
Toplam Sandık : 1.638
Toplam Seçmen : 1.443.585
Açılan Sandık : 4
Açılan Sandık Oranı : Yüzde 0,24
Kullanılan Oy : 707
Geçerli Oy : 698
Katılım Oranı : Yüzde 23,79
ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ OY ORANLARI SAYISI
CUMHUR İTTİFAKI : Yüzde 66,91 467
AK PARTİ : Yüzde 60,03 419
MHP : Yüzde 6,3 44
MİLLET İTTİFAKI : % 17,91 125
CHP : Yüzde 18,34 128
İYİ PARTİ :Yüzde 2,15 15
SAADET PARTİSİ :Yüzde 0,86 6
HÜDA PAR : Yüzde 0 0
VATAN PARTİSİ : Yüzde 0 0
HDP : Yüzde 9,17 64
DİĞER : Yüzde 2,58 18
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
Toplam Sandık : 114
Toplam Seçmen : 106.301
Açılan Sandık : 0
Açılan Sandık Oranı : % 0
Kullanılan Oy : 0
Geçerli Oy : 0
Katılım Oranı : % NaN
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