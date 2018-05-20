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Altan Tan'la ilgili yeni gelişme! HDP'den istifa mı ediyor?

SEÇİM HABERLERİ  | 20.05.2018 13:47 | Son Güncelleme

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 24 Haziran’da yapılacak milletvekili genel seçimi için Saadet Partisi (SP) İstanbul 3’üncü bölgeden aday olacağı belirtildi. Tan’ın yarın HDP’den istifa edeceği öğrenildi.

Altan Tan'la ilgili yeni gelişme! HDP'den istifa mı ediyor?

HDP’den 24’üncü dönemden beri milletvekili olan Altan Tan’ın, 24 Haziran’da yapılacak milletvekili seçiminde SP’den İstanbul milletvekilliği için aday olacağı belirtildi. HDP’den başvurusu olmadığını açıklayan Tan, SP’de siyaset yapmak için birkaç kez Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ile görüşmüştü. Yapılan görüşmeler sonrası Tan’ın, SP’den İstanbul 3’üncü bölge 1’inci sıradan milletvekili adayı olacağı öğrenildi. Halen HDP Diyarbakır milletvekili olan Altan Tan’ın yarın HDP’den istifa edeceği belirtildi.

altan tan

HDP’li Altan Tan, verdiği son demeçte, partiyi ’marjinal sol’un etkisinde olmakla eleştirmişti. Tan, Irak’ta Erbil merkezli yayın yapan K24 televizyonuna verdiği demeçte, "HDP'nin 7 Haziran'dan sonraki süreci çok kötü götürdüğüne inanıyorum. Bir de ’marjinal sol’un Kürt siyasal hareketinde bu kadar etkili olmasını yanlış görüyorum. HDP ile HÜDA PAR ittifakı keşke olsaydı. Türkiye'deki siyasi partiler HDP'ye sakıncalı muamelesi yaptılar, ittifaka almadılar. HDP'de HÜDA PAR'a sakıncalı muamelesi yaptı. Aynı mantıkla HDP de onu dışladı. Keşke Kürt siyasal partilerinin bir ittifakı olabilseydi. Yani Kürt hassasiyeti olan siyasi partilerin bir ittifakı olsaydı ama HDP'deki sol marjinal gruplar buna izin vermedi" demişti. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
HDP Altan Tan istifa Halkların Demokratik Partisi

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
yillarca avrupa icin derlerdi gavurlar kimin eli kimin cebinde belli degil diye bunlarda bizim gavurlar meral kemale kemal temele temelle selahattin merali cok desteklemis temel Perinçekde gelsin demis tum dunya ve icimizdeki isbirlilcileri birlesti yüzyılın lideri RECEP TAYYİP ERDOĞANI yikmak için birleşti ne yapsanız boşşş
@vedatca04 biz yolumuza bakalım ve DEVAM edelim. 7 düvel gelse ne yazar?
@vedatca04 yüz yılın lideri kim la?...Avrupa da adı bile geçmiyor, Araplar sevmiyor.Bir tek Makarnacı, salçacı avantacılar bayılıyor.
beş para etmez bi adamsın
ne oldu sosyalist dava arkadaşların sana koltukmu vermedi ?
bence bu gun etsin kendinden başka Allah ın kuluna faydası olmadı
aslında bu adam hdplı değildi. daha önce akpde çalışmıştı. oy olarak ta akpden önce saadete atıyordu.
Saadet PKK'nın siyasi uzantıları ile kol kola. Erbakan iyiki görmeden gitti bu rezilliği.
sırf CUMHURBAŞKANI RECEP TAYİP ERDOĞAN ı düşürmek için çok büyük oyunlar oynanıyor..ALLAH CC CUMHURBAŞKANIMIZ ın yardımcısı olsun..bunca insanın saldırısına ragmen tek başına ayakta durabiliyor..
diyelim ki vekil seçildi. daha sonra istifa edip HDP geçmeyeceği ne malum.
way be...nasıl bi siyaset vallahi hafsalam almıyor....
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