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Anadolu Ajansı'nın seçim sayfası çöktü

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 21:21 | Son Güncelleme

24 Haziran seçim sonuçları açıklanmaya devam ederken Anadolu Ajansı'nın seçim sayfası çöktü. Sandıkların yüzde 86'sı açıklanırken AA'nın seçim sayfasına girenler "503 Hatası"yla karşılaştı.

Anadolu Ajansı'nın seçim sayfası çöktü

24 Haziran seçim sonuçları gelmeye devam ederken, Anadolu Ajansı'na girenler hatayla karşılaştı. Sandıkların yüzde 86'sı açıklanırken AA'nın sayfasına erişim sağlanamıyor.

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Anadolu Ajansı'nın seçim sayfası 15 dakikalık bir sürenin ardından yeniden yayına girdi. AA'nın sayfasındaki sonuçlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının yüzde 54'ten yüzde 53,56'ya düştüğü görüldü.

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Anadolu Ajansı seçim sonuçları aa 24 haziran

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