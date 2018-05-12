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ANAR Genel Müdürü, 24 Haziran seçimleri için son anket sonucunu açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 12.05.2018 12:55 | Son Güncelleme

ANAR araştırma şirketinin Genel Müdürü İbrahim Uslu, katıldığı televizyon programında yaptıkları son anketin sonuçlarını paylaştı. Uslu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Cumhur İttifakı'nın oy oranına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhur İttifakı'nın oy oranını yüzde 55 olarak açıklayan İbrahim Uslu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanacağını söyledi. ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, Beyaz TV'de ekrana gelen Dinamit programına konuk oldu.

SON ANKET

24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi siyasi partilerin son durumlarının masaya yatırıldığı programda; İbrahim Uslu elindeki anket sonuçlarını paylaştı.

CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 55

AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy oranının yüzde 55 seviyesinde olduğunu belirten İbrahim Uslu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerde de Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olduğunu açıkladı.

"İLK TURDA BİTECEK"

Uslu, "Seçimler ilk turda bitecek gibi görünüyor" diyerek sözlerini noktaladı.

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
başkan belli reis yola devam
Sahtekar evet hayır oylamasında bile çalınan oyları kattıklarında %51 zor buldu.Demek ki bu seçimde daha çok oy çalınacak.
beyaz tv, dinamit programı...başka ne sonuç diyecekki zaten.yüksek maaşlı dolgu malzemeleri konuşmuş
YAZIK YAZIK NASIL YAŞIYORSUNUZ BU KADAR YALAKA BİR HAYATI
hdp ye %12-13 oy verenler çok şaşacak %5 ancak alacak
Ne iyi parti nede chp bu ülkeyi yönetemez batırır bırakırlar halk kazanımlarından taviz vermez
Aç karnına y...ye sen bu beyninle embesil yandaş yaratık
bilal erdogan bile 2. tura kalir dedi kraldan kralci
beyaz tv ye kim çıkarsa çıksın türkiyenin en yalan haber tv si dir
ANAR, 1998 yılında Ankara’da kurulmuştur. Sahibi, AKP’den Beşir Atalay’dır.
+Ancak bu defa halk buna müsaade etmeyecek gibi gözüküyor!... Dünkü TAMAM çığlığı bunun en büyük göstergesi. Sadece Twitter’da 2 milyona yakın kişinin TAMAM dediği Erdoğan’a, sandıkta da 57 milyon kayıtlı seçmenin en az %50’si TAMAM diyecek!... Çok daha fazlasının TAMAM demesi ise sürpriz olmayacaktır. Bu sefer “atı çalan” Üsküdar’ı geçemeyecek. ••• Başta CHP’nin adayı Muharrem İnce ile HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş olmak üzere, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek, RTE’ye geri dönmemek üzere, “Haydi Abbas, Vakit TAMAM” diyeceklerdir!... Ülkemiz 24 Haziran sonrasında laik, d
deseniz ya chp yine iftira ya devam edecek ağlama sen akıllı sın atar sın iftira chp
Secim ilk turda biterse Türkiyede ilk firsatta biter gecmis olsun.
Ver mehteri ama yemez artık
açıklmayaı yaptığın kanaldan ne denli tarafsız, bilimsel bir anket yaptığında belli canım..manüpülasyonunuzdan da, algı mühendisliği yapmanızdan da SIKILDIK..
Yersen...
TAMAM çok iyi algı operosyonu
yavaş frene bas kaza yaparsın...
Yav he Yav he Pompalayın bakalım
akp ci anket firmasından bu beklenir madem bu sonucu verdin bari delikanlı isen çık tayyip ilk turda seçilmezse mesleği bırakacağını açıkla çünkü Allah bir gibi biliyorsunki ilk turda asla seçilemeyecek ikinci turda da seçilmeyecek anca kendinizi kandırırsınız
Anar her secimd3 en uzak tahmini veren , ak partiye calisan anket sirketi.Bu sonucu tutturamazsa bu ulkeden cekip gitsin.
ebesi güzel belliki
Yillarca milleti iyi manipule ettiniz ama bu sefer yemezler canim. Eskiden iktidar secim dedigi zaman sonuclari belliydi cunki adam gibi muhalefet yoktu. Simdi bir yandan sayin ince diger yandan meral abla ve digerleri. Bu kadar net sonuc cikacak olsa millete secim rusvetleri sunmazlardi. O yuzden hadi canim naş!
Ancak bu defa halk buna müsaade etmeyecek gibi gözüküyor!... Dünkü TAMAM çığlığı bunun en büyük göstergesi. Sadece Twitter’da 2 milyona yakın kişinin TAMAM dediği Erdoğan’a, sandıkta da 57 milyon kayıtlı seçmenin en az %50’si TAMAM diyecek!... Çok daha fazlasının TAMAM demesi ise sürpriz olmayacaktır. Bu sefer “atı çalan” Üsküdar’ı geçemeyecek. ••• Başta CHP’nin adayı Muharrem İnce ile HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş olmak üzere, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek, RTE’ye geri dönmemek üzere, “Haydi Abbas, Vakit TAMAM” diyeceklerdir!... Ülkemiz 24 Haziran sonrasında laik, de
Ama biz, bütün bunları unutuyoruz. Ne kandil günü Müslüman ülkeye atılan füzeler bizi uyandırıyor, ne de atılan füzelere, “iyi olmuş”, “yetmez ama evet”,” içimiz serinlemedi” diye sevinenleri görmek uyandırıyor. Allah’ım bu nasıl gaflet! OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ =turkiye-belasini-mi-bekliyor-
Herılt yani..
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