ANAR Genel Müdürü, 24 Haziran seçimleri için son anket sonucunu açıkladı

Cumhur İttifakı'nın oy oranını yüzde 55 olarak açıklayan İbrahim Uslu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanacağını söyledi. ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, Beyaz TV'de ekrana gelen Dinamit programına konuk oldu.
SON ANKET
24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi siyasi partilerin son durumlarının masaya yatırıldığı programda; İbrahim Uslu elindeki anket sonuçlarını paylaştı.
CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 55
AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy oranının yüzde 55 seviyesinde olduğunu belirten İbrahim Uslu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerde de Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olduğunu açıkladı.
"İLK TURDA BİTECEK"
Uslu, "Seçimler ilk turda bitecek gibi görünüyor" diyerek sözlerini noktaladı.
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