ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, 24 Haziran erkem seçimiyle ilgili ankette düzeltme yaptı

Anket şirketleri ve gazeteler 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerine yönelik anket sonuçları yayınlanmaya devam ediyor.

Son anket açıklaması da İbrahim Uslu'nun başkanlığını yaptığı araştırma şirketi ANAR’dan geldi. Beyaz Tv'de konuşan Uslu AK Parti ve MHP'nin oylarının toplamının yüzde 55 olduğunu açıkladı.

Ancak Uslu, açıklamasının yanlış anlaşıldığını açıkladı.

RAKAMLAR ERKEN SEÇİM KARARI ÖNCESİNE AİT

AK Parti ve MHP 24 Haziran'da seçim yapılması kararının alınması üzerine ittifak kurarak, "Cumhur İttifakı" adı altında işbirliğine gitmişti. Ancak Uslu, twitter'dan yaptığı açıklamada, iki parti için verdiği rakamların toplanarak 'Cumhur İttifakı'na yazıldığını, aslında bu rakamlar elde edildiğinde ortada henüz Cumhur İttifakı olmadığını belirtti.

"HABERİ YAZAN ARKADAŞ YANLIŞ ANLAMIŞ"

Twitter hesabından Güneş gazetesinin haberini paylaşarak açıklama yapan Uslu "Bu rakamlar erken seçim kararı öncesine aittir. Haberi yazan arkadaş yanlış anlamış. Adaylar ve ittifakların belli olmasından sonra başladığımız çalışma henüz tamamlanmadı. Bitince paylaşacağız. Kamuoyuna duyurulur" dedi.