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ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, 24 Haziran erkem seçimiyle ilgili ankette düzeltme yaptı

SEÇİM HABERLERİ  | 12.05.2018 20:40 | Son Güncelleme

ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, 'ANAR'ın son anketine göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 55' haberini sosyal medya üzerinden düzeltti. Uslu "Haberi yazan arkadaş yanlış anlamış" dedi.

ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, 24 Haziran erkem seçimiyle ilgili ankette düzeltme yaptı

Anket şirketleri ve gazeteler 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerine yönelik anket sonuçları yayınlanmaya devam ediyor.

Son anket açıklaması da İbrahim Uslu'nun başkanlığını yaptığı araştırma şirketi ANAR’dan geldi. Beyaz Tv'de konuşan Uslu AK Parti ve MHP'nin oylarının toplamının yüzde 55 olduğunu açıkladı.

Ancak Uslu, açıklamasının yanlış anlaşıldığını açıkladı.

RAKAMLAR ERKEN SEÇİM KARARI ÖNCESİNE AİT

AK Parti ve MHP 24 Haziran'da seçim yapılması kararının alınması üzerine ittifak kurarak, "Cumhur İttifakı" adı altında işbirliğine gitmişti. Ancak Uslu, twitter'dan yaptığı açıklamada, iki parti için verdiği rakamların toplanarak 'Cumhur İttifakı'na yazıldığını, aslında bu rakamlar elde edildiğinde ortada henüz Cumhur İttifakı olmadığını belirtti.

"HABERİ YAZAN ARKADAŞ YANLIŞ ANLAMIŞ"

Twitter hesabından Güneş gazetesinin haberini paylaşarak açıklama yapan Uslu "Bu rakamlar erken seçim kararı öncesine aittir. Haberi yazan arkadaş yanlış anlamış. Adaylar ve ittifakların belli olmasından sonra başladığımız çalışma henüz tamamlanmadı. Bitince paylaşacağız. Kamuoyuna duyurulur" dedi.

CANLI YAYINDA "CUMHUR İTTİFAKI" İFADESİNİ KULLANMIŞTI

İbrahim Uslu, katıldığı vanlı yayında şöyle konuşmuştu:

CHP son seçimde yüzde 25 almıştı. Şimdi biraz daha altında onun. Çünkü İYİ Parti'ye bir miktar oy kaybetti. Böyle olunca da Cumhur İttifakı'nın şansı çok yükseliyor çünkü ittifakın oy toplamı, bizim seçim kararı alınmadan önceki ölçümlemelerimizde, 55'in üzerindeydi. Öyle olunca da seçim sanki ilk turda bitecekmiş gibi duruyor. Fakat doğrusu şimdiden sonra yapılacak araştırmalar. Adaylar yeni kesinleşti. Biz de sahaya ancak çıkabildik. O araştırmalar bitince seçmenin çok sayıda adaya nasıl tepki vereceğini birlikte gözlemleyeceğiz.


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Durmak yok yola devam RTE.
YİNEDE DÜRÜST OLMAK GÜZEL BİR ERDEMLİK
taraf tutan kişilerden nasıl doğru dürüst haber yapmasını bekleyeceğiz bu araştırmaları tarafsız olan kuruluşların yapması gerekiyor hepsi yandaş olmuş bunların
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