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'Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanır AK Parti kaybederse' hazırlığı

SEÇİM HABERLERİ  | 03.05.2018 07:34 | Son Güncelleme

AK Parti'de, uyum KHK’sına, tüm bakanlıkların yasalarının kaldırılmasına ilişkin bir madde konulmasının tartılışdığı belirtildi. AK Parti'nin bu hareketiyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimi kazanıp, Meclis’te çoğunluğu sağlayamama olasılığına karşı 'kararnamelerle' güvence altına alma kaygısının yattığı iddia edildi.

'Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanır AK Parti kaybederse' hazırlığı

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Meclis’ten çıkarılacak yetki yasasıyla KHK’ler yoluyla uyum yasalarını düzenlemeyi planlayan AK Parti'de, seçim sonrasında bakanlıkların kuruluşuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin çıkarılmasında boşluk doğmaması ve yetki tartışması yaşanmaması için uyum KHK’sine tüm bakanlıkların yasalarının kaldırılmasına ilişkin bir madde konulması tartışılıyor. AK Parti’nin bu düşüncesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanıp, Meclis’te çoğunluğu sağlayamama olasılığına karşı ‘saray kararnameleri’ni güvence altına alma kaygısının yattığı belirtiliyor.

KHK ÇIKARILABİLİR

AK Parti, uyum yasalarıyla ilgili yetki yasası çıkararak TBMM’yi tatil etmek istiyor. Yetki yasa tasarısının bu hafta TBMM Başkanlığı’na sunulabileceği kaydediliyor. AK Parti, seçime kadar yeni sisteme uyum için yasalarda 800’den fazla yerde geçen ‘başbakan ve başbakanlık’ ifadeleri çıkarılması, bunların yerine Cumhurbaşkanı ifadesinin getirilmesi için yetki KHK’si çıkarma yoluna gidecek.

'OLASI SIKINTILARIN ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA...'

AK Parti’nin bu düşüncesinde, 24 Haziran sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesine karşın AK Parti’nin Meclis’te çoğunluğu yakalayamaması durumunda bakanlıklarla ilgili kararnamelerin çıkarılmasında yaşanabilecek olası sıkıntıların önüne geçme amacının yattığı kaydediliyor.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
korkudan ne yapacağını şaşırmış akp tayfası. bu ülke Recep ve AKP yokkende vardı akıllı olun
ya mynet git kumda oyna..algı yapma burda..
@sakir_1977_kvmgh SEN UYU .
Her şekilde kaybetti akp
BU HÜKÜMET SURİYELİLERİ GÖNDERMEDİKÇE OY VERMEYECEGİZ BÜYÜK AİLE OLARAK. 500-600 E YAKIN OYUMUZ BASKA KİŞİYE. SABRETTİK OLMADI KAZANIRSA HEPSİNİ VATANDASLIGA ALACAGINDAN HİÇ ŞÜPHEMİZ YOK KUSURA BAKMASIN 16 YIL VERDİK SURİYELİLERİ BİZDEN ÜSTÜN TUTTU ASGARİ ÜCRETLE ÖZEL HASTANEYE 630 LİRA PARA VERDİK 7 GÜN KALDIK NEDENİ TIKA BASA SURİYELİ OLMALARI EN BÜYÜGÜ 2 YASINDA 4 COCUK YAPMIS 1 İ KARNINDA TABİ YAKINDA ONLAR BİZİ SÜRERSE ŞAMAYIN DERİM
Yani meclis tamamen yok hükmünde mi olacak ?
kabaca değerlendirmek gerekirse bu kadar hırs salt ülke menfaati için olsa(belki)anlaşılabilir, en azından anlamaya çalışmayı hakederdi.ancak sorun şuki bir kişinin çıkarı ve ikbali için olanlar..çok yazık.noldu afrin mesela....onla yatıp kalkıyorduk...kürt seçmen için afrin in fethi de yalan oldu mesela...
BOŞA ÇABA .MECLİS ZATEN YÜZDE 95 MİLLET İTTİFAKINDAN OLUŞACAK. BAŞKANDA YÜZDE 65 LE AKŞENER OLACAK.
Çare Bedelli Askerlik..
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