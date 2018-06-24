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Ankara'da oy pusulasındaki 'mührün uçtuğu' iddiasına yalanlama

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 17:33 | Son Güncelleme

Ankara'da bir okulda oy kullanma işlemi sırasında kaybolan mürekkep kullanıldığı için oy pusulasına basılan mührün uçtuğu iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Yetkililer yaptıkları açıklamada aynı bölgede bir ilkokulda sabah sayımında tam olan pusulaların gün içinde tekrar sayıldığında eksik çıktığı iddialarını da yalanladı.

Ankara'da oy pusulasındaki 'mührün uçtuğu' iddiasına yalanlama

Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında seçim güvenliğine ilişkin çıkan iddialarla ilgili AA muhabirine bilgi veren emniyet yetkilileri, Batıkent'te bir lisede sandık kurulu başkanının kullanılan oyları sandık dışına çıkarırken yakalandığı ve tutanak tutulduğu iddialarının doğru olmadığını belirtti.

OY PUSULALARININ EKSİK ÇIKTIĞI İDDİASI DA YALANLANDI

Yetkililer, aynı bölgede bir ilkokulda sabah sayımında tam olan pusulaların gün içinde tekrar sayıldığında eksik çıktığı iddialarını da yalanladı.

Altındağ'da bir ilkokulda sandık kurulu görevlilerinin yaşlılarla birlikte oy kullanılan kabinlere girerek okumaya yazma bilmeyen vatandaşlara müdahale ettiği, bazı avukat ve siyasi partililerin şikayet haklarının engellendiği iddialarının da gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

KONTROLLER YAPILDI, BİR SORUN YOK

Çankaya’da Kavaklıdere Ortaokulu'nda müşahitlerin oy kullanma işlemleri başlamadığı gerekçesiyle okul bahçesine bile alınmadıkları iddiasının da gerçek olmadığını bildiren yetkililer, Batıkent Refika Aksoy İlkokulunda kaybolan mürekkep kullanıldığı için oy pusulasındaki mührün uçtuğu iddiasının da gerçeği yansıtmadığını kaydetti. Yetkililer, mührün mürekkebinin uçtuğu şüphesiyle oy kullanma işleminin durdurulup kontrollerin yapıldığını, herhangi bir sorun olmadığının anlaşılması üzerine oy kullanma işlemine devam edildiğini belirtti.

GERGİNLİĞE POLİS MÜDAHALE ETTİ

Emniyet yetkilileri, Ankara genelinde vatandaşların oy kullanma işlemlerinin güvenli bir şekilde devam ettiğini belirterek, Polatlı ve Sincan'da bulunan iki okulda oy kullanma işlemi sırasında siyasi partililer arasında yaşanan kısa süreli gerginliklerin polis ve yetkililerin müdahalesiyle kavgaya dönüşmeden sona erdirildiğini bildirdi. Söz konusu kişilerin okuldan uzaklaştırıldıkları kaydedildi.

YSK ÖNÜNDEKİ BARİYERLER SADECE ÖNLEM

Yüksek Seçim Kurulu önünde bulunan bariyerlerinin ise polisin beklediği noktalarda alınan güvenlik önlemerinden ibaret olduğu belirtildi. (AA)

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