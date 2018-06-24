Ankara'da oy pusulasındaki 'mührün uçtuğu' iddiasına yalanlama

Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında seçim güvenliğine ilişkin çıkan iddialarla ilgili AA muhabirine bilgi veren emniyet yetkilileri, Batıkent'te bir lisede sandık kurulu başkanının kullanılan oyları sandık dışına çıkarırken yakalandığı ve tutanak tutulduğu iddialarının doğru olmadığını belirtti.

OY PUSULALARININ EKSİK ÇIKTIĞI İDDİASI DA YALANLANDI



Yetkililer, aynı bölgede bir ilkokulda sabah sayımında tam olan pusulaların gün içinde tekrar sayıldığında eksik çıktığı iddialarını da yalanladı.

Altındağ'da bir ilkokulda sandık kurulu görevlilerinin yaşlılarla birlikte oy kullanılan kabinlere girerek okumaya yazma bilmeyen vatandaşlara müdahale ettiği, bazı avukat ve siyasi partililerin şikayet haklarının engellendiği iddialarının da gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

KONTROLLER YAPILDI, BİR SORUN YOK



Çankaya’da Kavaklıdere Ortaokulu'nda müşahitlerin oy kullanma işlemleri başlamadığı gerekçesiyle okul bahçesine bile alınmadıkları iddiasının da gerçek olmadığını bildiren yetkililer, Batıkent Refika Aksoy İlkokulunda kaybolan mürekkep kullanıldığı için oy pusulasındaki mührün uçtuğu iddiasının da gerçeği yansıtmadığını kaydetti. Yetkililer, mührün mürekkebinin uçtuğu şüphesiyle oy kullanma işleminin durdurulup kontrollerin yapıldığını, herhangi bir sorun olmadığının anlaşılması üzerine oy kullanma işlemine devam edildiğini belirtti.