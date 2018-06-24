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Ankara Keçiören'de resmi plakalı araçla seçmen taşınması gerginlik yarattı

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 15:36 | Son Güncelleme

Ankara Keçiören'de belediyeye ait resmi plakalı bir araçla seçmen taşınması vatandaşların büyük tepkisini çekti.

Ankara Keçiören 'de, Keçiören Belediyesi'ne ait resmi araçla seçmen taşınması gerginliğe neden oldu. Konu hakkında şikayette bulunan Avukat Samet Öz ve olaya şahit olan diğer vatandaşlar, aracı kullanan belediye aracı şoförünün, kendisine verilen talimatın usulsüz olduğunu düşünerek İYİ Parti sandık görevlisine bildirdiğini ve belediyenin kendisine avukat dahi göndermediğini aktardı.

Keçiören Mevlana İlkokulu önünde 06 VKB 81 resmi plakalı araçtan seçmenlerin indirilmesi üzerine vatandaşlar müdahale etti.

Resmi aracın şoförü, gelen tepki üzerine, servis aracını Atapark Mahallesi sakinlerinin istediğini, mahalle muhtarının da bu talebi Keçiören Belediyesine bildirmesi üzerine araç tahsis edildiğini, kendisinin de belediye aracı ile mahalleden rastgele bindirdiği kişileri oy kullanmaya getirdiğini söyledi.

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Okulda oy kullanan muhalif seçmenlerin duruma tepki göstermesi üzerine araç çekilerek daha fazla seçmen taşımasına müsaade edilmedi.

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Olayla ilgili tutanak tutan Avukat Samet Öz ve olaya şahit olan diğer vatandaşlar, Esertepe polis karakoluna başvurarak gerekli adli işlemlerin yapılmasını istedi.

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USULSÜZLÜĞÜ BİLDİRMİŞ

Resmi aracın şoförünün ise söz konusu durum hakkında okulda görevli İYİ Parti sandık görevlisine bilgi verdiğini söylediği aktarıldı.


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