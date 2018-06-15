Antalya'da Erdoğan afişleri toplatıldı

CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin'in başvurusu üzerine toplanan İlçe Seçim Kurulu, alt ve üst geçitler ile refüjlerde bulunan kamuya ait elektrik iletim direklerine asılan afişlerin, seçim yasaklarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırılması talebini görüşerek CHP'nin itirazını haklı buldu.
OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ
Sözcü'de yer alan habere göre, karar, AK Parti ve MHP’li ilçe seçim kurulu üyelerinin muhalefetine karşın ilçe seçim kurulu başkan ve diğer kurul üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi. İtiraza konu olan yerlerdeki afiş, pankart ve posterin kaldırılması karara bağlanırken, tahsise izin verilen yerler dışında asılan afişlerin de kaldırılması benimsendi. Kaldırma işlemine ilişkin masrafların da ilgilisinden tahsil edilmesi hükme bağlandı.
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
Fransa'da 31 yıl önce ölü bulunan küçük kızın sırrı çözüldü
AK Partili Yıldız, terör örgütü PKK'nın suikast listesindeydi
Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul için gün verdi
Avusturya'da Halk Partisi'nden okullarda oruç tutma yasağı teklifi!
Bakımevinde hemşire dehşeti! Mesai arkadaşı daha fazla dayanamadı
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı
Eski halini gören gözlerine inanamıyor! Bu değişimlere hayran kalacaksınız
Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı
iPhone kullanıcılarının başı fena halde dertte!
Kestane dedik efsane çıktı: Lenovo Z5 herkesi şaşırttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum