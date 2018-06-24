Araştırma Şirketi KONDA'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, bugün yapılan cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimlerine ilişkin paylaşılan verileri değerlendirdi.

"CHP, OYLARINI İYİ PARTİ'YE KAPTIRDI"

Ağırdır, CHP'nin metropolleşmiş bazı kentlerde bazı oylarını İYİ Parti'ye kaptırdığını ifade etti.

NTV canlı yayınında konuşan Ağırdır, "CHP'nin muhalefetinden memnun olmayan kentli seçmen, oyunun rengini değiştirmiş" dedi.

