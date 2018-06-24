HABER

Araştırma Şirketi KONDA'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 20:58 | Son Güncelleme

Araştırma Şirketi KONDA'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır, CHP'nin metropolleşmiş bazı kentlerde oylarını İYİ Parti'ye kaptırdığını söyledi.

Araştırma Şirketi KONDA'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, bugün yapılan cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimlerine ilişkin paylaşılan verileri değerlendirdi.

"CHP, OYLARINI İYİ PARTİ'YE KAPTIRDI"

Ağırdır, CHP'nin metropolleşmiş bazı kentlerde bazı oylarını İYİ Parti'ye kaptırdığını ifade etti.

NTV canlı yayınında konuşan Ağırdır, "CHP'nin muhalefetinden memnun olmayan kentli seçmen, oyunun rengini değiştirmiş" dedi.

PARTNERTitreşimli kilot sosyal medyayı salladı!Titreşimli kilot sosyal medyayı salladı!
24 Haziran seçimlerinde 1 oy da Putin' e çıktı24 Haziran seçimlerinde 1 oy da Putin' e çıktı
İşte Meclis'teki sandalye dağılımı İşte Meclis'teki sandalye dağılımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konda Araştırma Şirketi KONDA Bekir Ağırdır İYİ parti CHP chp oy oranı iyi parti oy oranı Seçim sonuçları için ilk açıklama seçim sonuçları 24 haziran seçim sonuçları

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! Son seçim sonuçları açıklandı! İşte son oranlar

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! Son seçim sonuçları açıklandı! İşte son oranlar

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

24 Haziran milletvekili seçim sonuçları! İlk seçim sonuçları açıklandı! İşte ilk sonuçlar

24 Haziran milletvekili seçim sonuçları! İlk seçim sonuçları açıklandı! İşte ilk sonuçlar

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Son dakika! Erzurum'da seçime kan bulaştı! İYİ Partili başkan hayatını kaybetti

Son dakika! Erzurum'da seçime kan bulaştı! İYİ Partili başkan hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den flaş açıklama: YSK sisteminde sandıkların yüzde 37'si açıldı

Muharrem İnce'den flaş açıklama: YSK sisteminde sandıkların yüzde 37'si açıldı

24 Haziran seçimlerinde Erdoğan hangi illerde rekor kırdı?

24 Haziran seçimlerinde Erdoğan hangi illerde rekor kırdı?

Anadolu Ajansı'nın seçim sayfası çöktü

Anadolu Ajansı'nın seçim sayfası çöktü

Rekor oydan sonra Erdoğan'dan teşekkür telefonu

Rekor oydan sonra Erdoğan'dan teşekkür telefonu

AK Parti'den 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son dakika açıklama

AK Parti'den 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son dakika açıklama

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici'den 24 Haziran seçimi sonuçları için flaş açıklama: Yarış daha bitmedi

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici'den 24 Haziran seçimi sonuçları için flaş açıklama: Yarış daha bitmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.