Arslan Bulut yazdı: AKP, kazdığı çukura düşebilir

Yeni bir dünyanın Türkiye ekseninde değilse bile Türkiye'nin kararıyla kurulabileceğini ifade eden Yeniçağ gazetesi yazarı Arslan Bulut, ses getiren yazısında Takvim yazarı Ergün Diler'in İran ve ABD arasındaki gerilim, bölgede yaşanan gelişmelerin Türkiye'ye etkisine ilişkin düşüncelerine de yer verdi.

İşte Arslan'ın dikkat çeken o yazısı;

"Türkiye'nin baskın seçime zorlanmasının gerekçesi neydi, hatırlayalım! Devlet Bahçeli "Türkiye'nin bu ağırlık altında daha fazla kalması, 3 Kasım 2019'a kadar sabırla dayanması mümkün değildir." demişti. Tayyip Erdoğan da "Gerek Suriye'de yürüttüğümüz sınır ötesi operasyonlar, gerek bölgemizdeki tarihi önemdeki gelişmeler Türkiye'nin bir an önce belirsizlikleri aşmasını zorunlu hale getirmiştir." diye konuşmuştu.

O aciliyetin ne olduğu, CIA Başkanlığı'ndan ABD Dışişleri Bakanlığı'na atanan Pompeo'nun bölge ülkelerinden İran'a karşı bir ittifak oluşturma çabası gösterdi zannediyorum.

Bu arada CIA, yeni direktörleri Gina Haspel'in geçmişine dair önemli bir bilgiyi paylaştı. Paylaşılan belgede Haspel'in akıcı şekilde Türkçe ve Rusça konuştuğu bilgisi de yer alıyor. Haspel'in Türkçeyi akıcı derecede konuşabildiği ve 2000 yılında Ankara'da görev yaptığı belirtiliyor.