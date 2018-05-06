Atilla Taş 24 Haziran seçimlerinde hangi aday için şarkı yazdı?

Şarkıcı Atilla Taş'tan 24 Haziran seçimleriyle ilgili olarak dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Taş, kişisel Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, 24 Haziran seçimlerindeki oyunun rengini açıkladı.
İnce için seçim şarkısı da yazan Taş, "Bir kar yağar ince ince, geliyor Muharrem İnce" diye belirtti.
Taş, bir sonraki tweetinde ise, "Omurgalı olmak zordur. Dik durmanı sağlar. Çok şükür solucan olmadım. Kıvrılıp bükülmedim. Türküm! Atatürkçüyüm! Ama Kürdü, Alevisi, Sünnisi, Lazıyla bu ülkedeki tüm renkleri kucaklıyorum! Budur doğanın getirdiği, koşulsuz sevmek" diye belirtti.
Bir kar yağar ince ince, geliyor Muharrem İnce
Bir oy ver ver ver sende gardaş zamanı da gelince
Bir oydan da ne olur ne olur ne olur deme ne olur
Neler olmaz ki, sen oy verince
İmza atınca ne olur ne olur ne olur ne olur gardaş ne olur.
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