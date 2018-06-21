Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi (AKAM) 24 Haziran seçimlerine 3 gün kala paylaştı! İşte miting meydanı araştırması

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi (AKAM) Başkanı Kemal Özkiraz, cumhurbaşkanı adaylarının düzenlediği mitinglerdeki katılımlara ilişkin yaptıkları kitle ölçümlerini paylaştı.

Buna göre CHP’nin adayı Muharrem İnce’nin mitinglerine ortalama 39 bin 278 kişi katılırken, AKP’nin adayı Tayyip Erdoğan’ınkine katılanların sayısı 38 bin 632.

Özkiraz, üç cumhurbaşkanı adayının da halka seslendiği beş ildeki mitingleri izleyerek yaptıkları incelemenin detaylarını kişisel Twitter hesabından paylaştı.

Öncelikle miting alanlarının büyüklüğünü ölçtüklerini ve alanın yoğunluğuna göre üç parça halinde değerlendirdiklerini belirten Özkiraz, “En yoğun kısımların sahneye en yakın bölgeler olduğunu ve metrekareye beş kişi düştüğünü hesapladık. Orta kısımlardaysa metrekareye üç, seyrek yerlerde de iki kişi düştüğünü hesaplandı” dedi.

‘Mitinglerde üç ayrı kitle var’

Özkiraz, ölçümlerin mesafe ölçerle hatasız bir şekilde yapıldığını da sözlerine ekledi ve hesaplamanın nasıl yapıldığınıysa şöyle anlattı:

“Mitinge gelenlerin etkileşimlerine göre parti ve lider bağlılığı ve mitingden ayrılma zamanlarına göreyse lider performansını ölçmeyi amaçladık. Sloganlara katılan, bayraklar ile coşkuya eşlik edenleri partili ve coşkulu kitle olarak tanımladık. Sadece dinleyen ve zaman zaman alkışlayanlar ‘adaya yönelimli kitle’ ve Sadece dinleyenleri ise ‘dinleyici kitle’ olarak değerlendirdik. İstisnasız tüm adayların, tüm mitinglerinde bu kitlelerin sırasıyla sahneye en yakından en uzağa doğru neredeyse belli hatlarla sıralandığı gözlendi…