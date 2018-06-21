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Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi (AKAM) 24 Haziran seçimlerine 3 gün kala paylaştı! İşte miting meydanı araştırması

SEÇİM HABERLERİ  | 21.06.2018 12:19 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerine 3 gün kala Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi (AKAM) Başkanı Kemal Özkiraz, Cumhurbaşkanı adaylarının düzenlediği mitinglerdeki katılımlarla ilgili yapılan kitle ölçümlerini kişisel Twitter hesabından paylaştı.

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi (AKAM) 24 Haziran seçimlerine 3 gün kala paylaştı! İşte miting meydanı araştırması

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi (AKAM) Başkanı Kemal Özkiraz, cumhurbaşkanı adaylarının düzenlediği mitinglerdeki katılımlara ilişkin yaptıkları kitle ölçümlerini paylaştı.

Buna göre CHP’nin adayı Muharrem İnce’nin mitinglerine ortalama 39 bin 278 kişi katılırken, AKP’nin adayı Tayyip Erdoğan’ınkine katılanların sayısı 38 bin 632.

Özkiraz, üç cumhurbaşkanı adayının da halka seslendiği beş ildeki mitingleri izleyerek yaptıkları incelemenin detaylarını kişisel Twitter hesabından paylaştı.

Öncelikle miting alanlarının büyüklüğünü ölçtüklerini ve alanın yoğunluğuna göre üç parça halinde değerlendirdiklerini belirten Özkiraz, “En yoğun kısımların sahneye en yakın bölgeler olduğunu ve metrekareye beş kişi düştüğünü hesapladık. Orta kısımlardaysa metrekareye üç, seyrek yerlerde de iki kişi düştüğünü hesaplandı” dedi.

‘Mitinglerde üç ayrı kitle var’

Özkiraz, ölçümlerin mesafe ölçerle hatasız bir şekilde yapıldığını da sözlerine ekledi ve hesaplamanın nasıl yapıldığınıysa şöyle anlattı:

“Mitinge gelenlerin etkileşimlerine göre parti ve lider bağlılığı ve mitingden ayrılma zamanlarına göreyse lider performansını ölçmeyi amaçladık. Sloganlara katılan, bayraklar ile coşkuya eşlik edenleri partili ve coşkulu kitle olarak tanımladık. Sadece dinleyen ve zaman zaman alkışlayanlar ‘adaya yönelimli kitle’ ve Sadece dinleyenleri ise ‘dinleyici kitle’ olarak değerlendirdik. İstisnasız tüm adayların, tüm mitinglerinde bu kitlelerin sırasıyla sahneye en yakından en uzağa doğru neredeyse belli hatlarla sıralandığı gözlendi…

Coşkulu kitle:

37,2* 92,5 = 3441 metrekare yani İnce’nin mitingleri için ortalama 17 bin 205 kişi.

35,1*79,8 = 2801 metrekare yani İYİ Parti’nin adayı Meral Akşener için ortalama 14 bin dört kişi.

37,6* 90,1 = 3387 metrekare yani Erdoğan için ortalama 16 bin 938 kişi.

Yönelimli Kitle:

37,2* 87 = 3236 metrekare yani İnce için ortalama 9 bin 709 kişi.

35,1*80,2 = 2815 metrekare yani Akşener için ortalama 8 bin 445 kişi.

37,6* 85,9 = 3229 metrekare yani Erdoğan için ortalama 9 bin 689 kişi.

Dinleyici kitle:

İnce için 12 bin 364; Erdoğan için 12 bin dört; Akşener için 11 bin 968 kişi.”

Erdoğan’ın mitingine katılanlar alandan erken ayrılıyor

AKAM’ın yaptığı detaylı miting katılımcısı analizine göre İnce’nin meydanlarda ulaştığı ortalama sayı 39 bin 278, Erdoğan’ınsa 38 bin 631. Akşener ise mitinglerine ortalama 34 bin 417 kişi toplayabilmiş.

Özkiraz, cumhurbaşkanı adaylarının mitinglerine katılanların meydandan erken ayrılma sürelerini de hesapladıklarını söyledi: “Erdoğan’ın mitingine katılıp ilk 15-20 dakikada alandan ayrılanların sayısı bin 315 kişi. İnce’nin mitinginden erken ayrılanların sayısıysa 435. Akşener’de bu sayı 535 kişi. Bu rakamlara göre Erdoğan’ın mitingleri, tüm kamu kaynaklarına rağmen muhalefet mitinglerini geçemiyor. Erdoğan’ın miting konuşmaları ilgi çekici değil,TV’de zaten çok sık konuştuğundan, seçmen aynı sözleri duyduğunda mitingden ayrılıyor. Kamu çalışanları, zorunlu katılım yoklamasının ardından meydandan hemen ayrılıyor. Akşener ve İnce’nin ne söyleyeceği merak ediliyor ve mitingler sonuna kadar izleniyor. Toplumda çok net bir değişim isteği var. Bu durum da muhalefetin kazanma ümidini yükseltiyor.”

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