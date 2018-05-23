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Aydın milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İYİ Parti)

SEÇİM HABERLERİ  | 23.05.2018 10:18 | Son Güncelleme

İlk kez hem milletvekili hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağı 24 Haziran seçimleri için partiler milletvekili adaylarını belirlediler. YSK sunulan listelerde her il için milletvekili adayları sıralandı. İşte AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti'nin Aydın milletvekili adayları...

Aydın milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İYİ Parti)

Türkiye'de il il vatandaşlar 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidecekler.

Aydın ilinde oy kullanmaya gidecekler Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti, HDP ve seçime giren diğer partilerden birine oy verecekler.

Partilerin Aydın milletvekili adayları içinden oy dağılımına göre üst sıradakiler 600 milletvekilinden biri olacaklar.

Peki Aydın milletvekili adayları kimler? AK Parti CHP, MHP, HDP, İYİ Parti Aydın ilinde kimleri milletvekili adayı olarak gösterdi? İşte parti parti aday listeleri...

AYDIN AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Mustafa Savaş
Bekir Kuvvet Erim
Metin Yavuz
Rıza Posacı
Ersin Esenlik
Ahmet Tarık Sarı
Seda Kanat
Yasemi Sarıçiçek

AYDIN CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Bülent Tezcan
Hüseyin Yıldız
Süleyman Bülbül
Mustafa İberya Arıkan
Özlem Burcu Uğan Sevim
Kaan Erçetin
Kemal Güneri
Fulya Üstündağ

AYDIN MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 DENİZ DEPBOYLU ÜNİVERSİTE PSİKOLOJİK DANIŞMAN
2 GÜNTEKİN ŞİMŞEK DOKTORA ÖĞRETİM ÜYESİ
3 MUSTAFA PEKER ÜNİVERSİTE MÜTEAHHİT
4 YUSUF KEREMİT ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN
5 FAİK AKKUŞ YÜKSEK LİSANS EMEKLİ
6 HATİCE ÖZCAN LİSE EMEKLİ MEMUR
7 SÜLEYMAN SİNAN BAKIRCI ÜNİVERSİTE İŞADAMI
8 SEYFETTİN TOSUN YÜKSEK LİSANS YÖNETİCİ

AYDIN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Ferhat Tunç

AYDIN İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Adnan Sezgin
Berna Sukas
Halil İbrahim Aktemur
Şule Tuntaş
Fevzi Köse
Süleyman Demirci
Mustafa Orhun Çetin
Semra Yücel

HANGİ İLDEN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKACAK?

Bir ilden meclise girecek milletvekili sayısı söz konusu ilin nüfusuna göre belirlenmektedir. YSK'nın açıkladığı listeye göre illerin milletvekili sayıları şu şekildedir:

ADANA 15

ADIYAMAN 5

AFYONKARAHİSAR 6

AĞRI 4

AKSARAY 4

Aydın 3

Aydın 36

Aydın 16

ARDAHAN 2

ARTVİN 2

AYDIN 8

BALIKESİR 9

BARTIN 2

BATMAN 5

BAYBURT 1

BİLECİK 2

BİNGÖL 3

BİTLİS 3

BOLU 3

BURDUR 3

BURSA 20

ÇANAKKALE 4

ÇANKIRI 2

ÇORUM 4

DENİZLİ 8

DİYARBAKIR 12

DÜZCE 3

EDİRNE 4

ELAZIĞ 5

ERZİNCAN 2

ERZURUM 6

ESKİŞEHİR 7

GAZİANTEP 14

GİRESUN 4

GÜMÜŞHANE 2

HAKKARİ 3

HATAY 11

IĞDIR 2

ISPARTA 4

İSTANBUL 98

İZMİR 28

KAHRAMANMARAŞ 8

KARABÜK 3

KARAMAN 3

KARS 3

KASTAMONU 3

KAYSERİ 10

KİLİS 2

KIRIKKALE 3

KIRKLARELİ 3

KIRŞEHİR 2

KOCAELİ 13

KONYA 15

KÜTAHYA 5

MALATYA 6

MANİSA 10

MARDİN 6

MERSİN 13

MUĞLA 7

MUŞ 4

NEVŞEHİR 3

NİĞDE 3

ORDU 6

OSMANİYE 4

RİZE 3

SAKARYA 7

SAMSUN 9

ŞANLIURFA 14

SİİRT 3

SİNOP 2

ŞIRNAK 4

SİVAS 5

TEKİRDAĞ 7

TOKAT 5

TRABZON 6

TUNCELİ 2

UŞAK 3

VAN 8

YALOVA 3

YOZGAT 4

ZONGULDAK 5

MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTELERİNİN ONAYLANMASI

YSK'nın seçim takvimine göre geçici milletvekili aday listeleri 26 Mayıs tarihinde resmi gazetede yayımlanacak. Bunun ardından YSK geçici aday listelerine olan itirazları inceleyecek.

Tüm illerdeki milletvekili adaylarının kesin listesi ise 30 Mayıs günü resmi gazetede yayımlanacak. Birleşik oy pusulaları da basılıp pusuluların ilgili birimlere dağıtılmasına başlanacak.

OY VERME SÜRECİ

YSK'nın takvimine göre gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemleri 7 Haziran Perşembe günü başlayacak. Yurtdışında oy verme işlemleri 19 Haziran Salı günü sona erecek. Cumhurbaşkanlığının seçiminin 2. tura kalması durumunda yurtdışında oy verme işlemleri 30 Haziran'da başlayacak ve 4 Temmuz'da sona erecek. Türkiye'nin tüm illerinde, ilçelerinde, köylerinde vatandaşlar 24 Haziran günü sandığa gidecekler ve hem milletvekili hem de cumhurbaşkanlığı için oy kullanacaklar. Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda tamamlanmazsa 8 Temmuz Pazar günü ikinci tur oylaması için vatandaşlar yine sandığa gidecekler.

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Malatya milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İYİ Parti) Malatya milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İYİ Parti)
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