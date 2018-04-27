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Aytun Çıray, Meral Akşener'in aday olmasını istemeyenleri açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 27.04.2018 07:07 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, katıldığı canlı yayında Meral Akşener'in adaylığını kimin istemediği sorusuna yanıt verdi.

Aytun Çıray, Meral Akşener'in aday olmasını istemeyenleri açıkladı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin tartışıldığı CNN Türk’teki programa telefonla bağlanan İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

İYİ Parti’nin aday olarak gösterdiği Meral Akşener’i kimlerin istemediğini açıklayan Çıray, “Ekmeleddin İhsanoğlu’na kimler Türkiye’de ortak çatı adayını teklif etmişlerse onlardır diyorum. Gerisini herhalde Türk milleti anlayacaktır. Biz bugün açık ve net kendi görüşümüzü ortaya koyduk. Sayın Akşener bizim tartışılmaz adayımızdır ve biz milletvekilliği seçimlerinde bir ittifak yapılacaksa bunun da Saadet Partisi olmasını talep ediyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener Aytun Çıray ekmeleddin ihsanoğlu

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