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Bağcılar'daki İYİ Parti standına saldıranlar tutuklandı

SEÇİM HABERLERİ  | 08.05.2018 18:46 | Son Güncelleme

Bağcılar'da İYİ Parti standına yapılan saldırıya ilişkin gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken 2 kişi tutuklandı.

Bağcılar'daki İYİ Parti standına saldıranlar tutuklandı

İstanbul Bağcılar’da 8 İYİ Partilinin yaralandığı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 8 kişiden 6’sı emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Bıçaklı saldırıda bulunduğu iddia edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İYİ Parti standında görev yapan partililere Pazar akşamı bir grup tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş saldırıda 8 kişi yaralanmıştı.Saldırıyla ilgili yapılan operasyonda aralarında bıçaklı saldırganın da bulunduğu sekiz kişi gözaltına alınmıştı.

"KASTEN YARALAMA" SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR

Gözaltı işlemleri sona eren şahıslardan 6’sı Emniyet’teki sorgularının ardından serbest bırakıldılar. Bıçağı kullandığı iddia edilen 2 kişi ise bugün Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.
Şahıslar savcılıktaki sorgularının ardından kasten yaralama suçundan mahkemeye sevk edildiler. 2 şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Bağcılar İYİ parti saldırı tutuklandı bıçaklı

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
ankarada dayın yoksa yaralamadan 12 yıl yatarsın. ama dayın varsa beşiktaşta alköllü araçla polis şehit edersen 2 ayda tahliye olursun...!
Aynı ülkeyi aynı dini aynı mesebi paylaşan insanları sırf başka bir partiyi tutuyor yada destekliyor diye bıcaklıyorsnız kalıbınıza yazık size insan diyenin
Ülkücülükten Bozkurt’luktan koyunluğa yatay geçiş yapmış zavallı ruhsuz hedefsiz gerzek tipler Adam yerine koyup tutuklamanız bile yanlış koyun bir ağıla hiç zorluk çekmezler hele bir de kaval çalan olursa dışarı bile çıkmazlar
adamların görüntüye bak , Türkiye'nin ne kadar çaresiz olduğunu görürsünüz!!!
Sayın Bahçelinin imza verenlere fetöcu dediği gibi acaba bunlarda mı fetöcu...)))))
Acaba neden saldırmışlar.Buna değinen yok.Tabii söylemezler.Biz söyleyelim.İyi partililer Devlet Bahçeli’ye hakaret ve küfürler etmişlerdir.Ülkücülerde bunun üzerine saldırmıştır.Fetönün köpeği hainlere geçit yok.
halkı kin ve nefrete sevk eden bahçeliye dava açacak bir vatan evladı savcı yok mu ?
Cehalet emperyalizmin en büyük silahı dır
Ne zaman çıkacaklarmış ...?
akp kurulduğundan beri bu çakalları besliyor.İlk seçimde sandıklarda terör estirmişlerdi.Akp parti değil mafyadır
hakaret etmeye bile değmez sıfatsızlar
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