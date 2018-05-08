Bağcılar'daki İYİ Parti standına saldıranlar tutuklandı

İstanbul Bağcılar’da 8 İYİ Partilinin yaralandığı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 8 kişiden 6’sı emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Bıçaklı saldırıda bulunduğu iddia edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İYİ Parti standında görev yapan partililere Pazar akşamı bir grup tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş saldırıda 8 kişi yaralanmıştı.Saldırıyla ilgili yapılan operasyonda aralarında bıçaklı saldırganın da bulunduğu sekiz kişi gözaltına alınmıştı.

"KASTEN YARALAMA" SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR

Gözaltı işlemleri sona eren şahıslardan 6’sı Emniyet’teki sorgularının ardından serbest bırakıldılar. Bıçağı kullandığı iddia edilen 2 kişi ise bugün Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.

Şahıslar savcılıktaki sorgularının ardından kasten yaralama suçundan mahkemeye sevk edildiler. 2 şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.



