Bağcılar'daki İYİ Parti standına saldıranlar tutuklandı

İstanbul Bağcılar’da 8 İYİ Partilinin yaralandığı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 8 kişiden 6’sı emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Bıçaklı saldırıda bulunduğu iddia edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
İYİ Parti standında görev yapan partililere Pazar akşamı bir grup tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş saldırıda 8 kişi yaralanmıştı.Saldırıyla ilgili yapılan operasyonda aralarında bıçaklı saldırganın da bulunduğu sekiz kişi gözaltına alınmıştı.
"KASTEN YARALAMA" SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR
Gözaltı işlemleri sona eren şahıslardan 6’sı Emniyet’teki sorgularının ardından serbest bırakıldılar. Bıçağı kullandığı iddia edilen 2 kişi ise bugün Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.
Şahıslar savcılıktaki sorgularının ardından kasten yaralama suçundan mahkemeye sevk edildiler. 2 şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ABD Başkanı Donald Trump İran ile nükleer anlaşmadan çekileceğini açıkladı
Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti
ABD'de otoyola çıkan timsaha çarpan araçtaki anne ve çocukları hayatını kaybetti!
Fuhuş çetesinin lideri bakın kim çıktı!
Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı
Seks bağımlılığı bir hastalık mı, yoksa zevk arayışı mı?
Doktorlar uyardı ama o bir kez daha ameliyat masasına yattı! İşte son hali
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar
Ermenistan'ın yeni Başbakan'ı Paşinyan seçildi
Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu
As bayrakları: Bir Google hizmeti daha Türkçe oluyor
WhatsApp coştu bir kere: Instagram WhatsApp’a geldi!
Okuyucu Yorumları 11 yorum