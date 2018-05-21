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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) 24 Haziran'da yapılacak erken seçime katılmıyor

SEÇİM HABERLERİ  | 21.05.2018 16:26 | Son Güncelleme

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) 24 Haziran'da yapılacak erken seçime katılmama kararı aldı.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) 24 Haziran'da yapılacak erken seçime katılmıyor

Haydar Baş önderliğindeki Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) seçimlere katılmama kararı aldı!

Parti, 1 Kasım seçimlerinde 47 bin 995, 7 Haziran'da de 90 bin 332 oy almıştı.

Ayrıntılar geliyor...

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Bağımsız Türkiye Partisi BTP 24 haziran erken seçim seçim 2018

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
fetoyu ilk hain ilan eden adamdır haydar baş
Girse ne olacak gitmese ne olacak boş iş
aa haydar hocam yapma
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