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Bağımsız Türkiye Partisi'nden 24 Haziran seçimleriyle ilgili olay çıkış: Kılıçdaroğlu AKP'ye hizmet etti

SEÇİM HABERLERİ  | 27.06.2018 10:29 | Son Güncelleme

Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) Genel Başkan Yardımcısı Selim Kotil, 24 Haziran seçimlerini değerlendirdiği açıklamasında, 'Kılıçdaroğlu AKP'ye gayet güzel hizmet etti. Kılıçdaroğlu taktik hamleleriyle hem başkanlığı hem de Meclis çoğunluğunu AK Parti'ye verdi. Ben AK Parti'nin yerinde olsam bu adımı ödüllendiririm' ifadelerini kullandı.

Bağımsız Türkiye Partisi'nden 24 Haziran seçimleriyle ilgili olay çıkış: Kılıçdaroğlu AKP'ye hizmet etti

Millet İttifakı’na alınmayan ve Genel Başkanları Prof. Dr. Haydar Baş’ı CHP’nin aday göstermediği Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) Genel Başkan Yardımcısı Selim Kotil 24 Haziran seçim sonuçlarını değerlendirdi.

“BİNDİĞİ GEMİYİ BATIRAN BİR MİLLET VAR”

Seçim değerlendirmesinde "Daha önceki seçimlerde olduğu gibi bir parlamenter seçim yapmadık" diyen Kotil, şu ifadeleri kullandı:

"Biz burada millet olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği ve devletin üzerine oturduğu parlamenter sistemi reddettik ve onun yerine bu ülkeye federasyonu getirecek olan bir modeli, anlayışı seçtik. Biz parlamenter sistemi reddettik ve onun yerine bir kişinin iradesini tercih ettik. Bu seçimde Sayın Erdoğan değil de bir başkası kazanmış olsaydı bile sonuçta biz buna evet demiş olacaktık. Biz burada iktidarıyla muhalefetiyle hep bir araya geldik ve bindiğimiz geminin dibini deldik. Bu tabloya bir kişi karşı çıktı ve 'ben bu yanlışın asla bir parçası olmayacağım' dedi. O da Prof. Dr. Haydar Baş ve Bağımsız Türkiye Partisi. Ortada bir seçim yok, ortada kendi bindiği dalı kesen, bindiği gemiyi batıran bir millet var. Bunun böyle olduğunu tarih her geçen gün önümüze koyacak. Millet ne yaptığının farkında değil."

“SONBAHARDA BİR SEÇİM DAHA VAR”

BTP’ye yakın Yeni Mesaj gazetesinde yer alan habere göre; "İktidar partisi 16 yıldan beri Temel fıkrasında olduğu gibi 'tutmayın beni' diyor" ifadelerini kullanan Selim Kotil şöyle devam etti:

"Sürekli onu yapacaktık, bunu yapacaktık bizi engelliyorlar dediler. Haydi, ne yapacaksın? Şimdi herkes devre dışı kaldı. Zaten 16 yıldır öyle bir yetki devri yapıldı ki Sayın Cumhurbaşkanının iradesi dışında bir adım atılmıyor. Peki, ne değişti? Tarımın sorunları mı çözüldü, borç miktarı mı azaldı, döviz mi düştü, asgari ücret mi arttı? Şu ana kadar fiili olarak zaten tek adam iradesi vardı. Şimdi resmileşti. Haydi, buyurun, döviz rakamları ortada, borç rakamları ortada, soğan, patates ortada... Ben faizleri düşüreceğim ama Merkez Bankası engelliyor, haydi düşür. Sonbaharda Türkiye'nin önünde bir seçim daha var."

“ERDOĞAN'A EN BÜYÜK YARDIMI KILIÇDAROĞLU YAPTI”

CHP'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecindeki tavrını da değerlendiren Kotil şunları söyledi:

"Sayın Erdoğan'a en büyük yardımı Kılıçdaroğlu yaptı. Bu seçimden sonra ilk gidecek siyasi figür Kılıçdaroğlu'dur. Artık Kılıçdaroğlu siyasi bir mevtadır. Eğer CHP gerçek millet ittifakını kursaydı bugün yüzde 50'yi millet ittifakı geçmişti. Bunu taban istedi, CHP'nin kadroları istedi, millet istedi ama Kılıçdaroğlu buna müsaade etmedi. Bunu ne adına yaptığını, burada nasıl bir menfaati olduğunu göreceğiz. Kılıçdaroğlu AKP'ye gayet güzel hizmet etti. Kılıçdaroğlu taktik hamleleriyle hem başkanlığı hem de Meclis çoğunluğunu AKP'ye verdi. Ben AKP'nin yerinde olsam bu adımı ödüllendiririm."

“TÜRKİYE'Yİ EKONOMİDE KAOS BEKLİYOR”

BTP Genel Başkan Yardımcısı Selim Kotil açıklamasında Türkiye'yi bundan sonra bekleyen süreci de anlattı. "Bundan sonra güneş ışınlarından fazla kafamıza zam düşecek" diyen Kotil, “neden” sorusuna şu cevabı verdi:

"Seçim öncesinde bu kadar para dağıtıldı, bütçe açığı verildi. Mehmet Şimşek İngiltere'de, "20 milyar bütçe açığı verdik ama seçimden sonra bunu telafi edeceğiz" dedi. Bu ne demek? Zamlar sağanak gibi gelecek, faizler artmaya devam edecek. Şimdi Sayın Erdoğan da üzerine ne aldığının farkında değil. Erdoğan eskiden 'ben yapmıyorum Merkez Bankası yapıyor. Ben yapmıyorum Tarım Bakanı yapıyor, ben yapmıyorum dış güçler yapıyor vs. diyordu. Şimdi o dış güçlermiş, merkez bankasıymış, bunların hepsi bitti. Perde düştü şimdi fotoğraf ortada. Bundan sonra olacakları söyleyeyim; döviz artacak, faizler artacak, dış borcu olan firmalar patır patır dökülecek, tarım ürünü fiyatları artacak. Bütün bu sürecin bu şekilde olacağını söyleyen tek lider Prof. Dr. Haydar Baş'tı. Yahu Haydar Hoca ne dedi de çıkmadı? Seçim sonrası dönem ekonomi merkezli bir kaos dönemidir ve buradan tek çıkış yolu Prof. Dr. Haydar Baş'tır."

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