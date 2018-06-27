Bağımsız Türkiye Partisi'nden 24 Haziran seçimleriyle ilgili olay çıkış: Kılıçdaroğlu AKP'ye hizmet etti

"Biz burada millet olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği ve devletin üzerine oturduğu parlamenter sistemi reddettik ve onun yerine bu ülkeye federasyonu getirecek olan bir modeli, anlayışı seçtik. Biz parlamenter sistemi reddettik ve onun yerine bir kişinin iradesini tercih ettik. Bu seçimde Sayın Erdoğan değil de bir başkası kazanmış olsaydı bile sonuçta biz buna evet demiş olacaktık. Biz burada iktidarıyla muhalefetiyle hep bir araya geldik ve bindiğimiz geminin dibini deldik. Bu tabloya bir kişi karşı çıktı ve 'ben bu yanlışın asla bir parçası olmayacağım' dedi. O da Prof. Dr. Haydar Baş ve Bağımsız Türkiye Partisi. Ortada bir seçim yok, ortada kendi bindiği dalı kesen, bindiği gemiyi batıran bir millet var. Bunun böyle olduğunu tarih her geçen gün önümüze koyacak. Millet ne yaptığının farkında değil."

“SONBAHARDA BİR SEÇİM DAHA VAR”

BTP’ye yakın Yeni Mesaj gazetesinde yer alan habere göre; "İktidar partisi 16 yıldan beri Temel fıkrasında olduğu gibi 'tutmayın beni' diyor" ifadelerini kullanan Selim Kotil şöyle devam etti:

"Sürekli onu yapacaktık, bunu yapacaktık bizi engelliyorlar dediler. Haydi, ne yapacaksın? Şimdi herkes devre dışı kaldı. Zaten 16 yıldır öyle bir yetki devri yapıldı ki Sayın Cumhurbaşkanının iradesi dışında bir adım atılmıyor. Peki, ne değişti? Tarımın sorunları mı çözüldü, borç miktarı mı azaldı, döviz mi düştü, asgari ücret mi arttı? Şu ana kadar fiili olarak zaten tek adam iradesi vardı. Şimdi resmileşti. Haydi, buyurun, döviz rakamları ortada, borç rakamları ortada, soğan, patates ortada... Ben faizleri düşüreceğim ama Merkez Bankası engelliyor, haydi düşür. Sonbaharda Türkiye'nin önünde bir seçim daha var."

“ERDOĞAN'A EN BÜYÜK YARDIMI KILIÇDAROĞLU YAPTI”

CHP'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecindeki tavrını da değerlendiren Kotil şunları söyledi:

"Sayın Erdoğan'a en büyük yardımı Kılıçdaroğlu yaptı. Bu seçimden sonra ilk gidecek siyasi figür Kılıçdaroğlu'dur. Artık Kılıçdaroğlu siyasi bir mevtadır. Eğer CHP gerçek millet ittifakını kursaydı bugün yüzde 50'yi millet ittifakı geçmişti. Bunu taban istedi, CHP'nin kadroları istedi, millet istedi ama Kılıçdaroğlu buna müsaade etmedi. Bunu ne adına yaptığını, burada nasıl bir menfaati olduğunu göreceğiz. Kılıçdaroğlu AKP'ye gayet güzel hizmet etti. Kılıçdaroğlu taktik hamleleriyle hem başkanlığı hem de Meclis çoğunluğunu AKP'ye verdi. Ben AKP'nin yerinde olsam bu adımı ödüllendiririm."