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Bahçeli'den 15 vekil tepkisi: Abidik gubidik işler!

SEÇİM HABERLERİ  | 30.04.2018 11:40 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 vekil geri dönecek sözleri ile ilgili konuşan Bahçeli, "Yaptığı yanlıştan döndü demektir. Böyle abidik gubidik işlerden vazgeçmek lazım" dedi. Abdullah Gül ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Keşke kardeşliği de sözlerinin arasına katarak konuşsaydı" ifadesini kullandı.

Bahçeli'den 15 vekil tepkisi: Abidik gubidik işler!

MHP Genel Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Devlet Bahçeli, Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde aday olmamasıyla ilgili "Kardeşlik hukuku adı konmadan yerini aldı. Keşke kardeşliği de sözlerinin arasına katarak konuşsaydı. daha anlamlı olurdu" dedi.

"ABİDİK GUBİDİK İŞLERDEN VAZGEÇMEK LAZIM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti'ye giden 15 vekil partiye dönecek açıklamasının sorulması üzerine Bahçeli, "Yapmış olduğu hatada vazgeçmiş demektir. 15 vekil kendi partisine yuvalarına dönmelerinde yarar var. Böyle Abidik gubidik işlerden vazgeçmek lazım" ifadesini kullandı.

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