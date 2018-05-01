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Bahçeli'den Karamollaoğlu'nun aday olmasına dikkat çeken yorum!

SEÇİM HABERLERİ  | 01.05.2018 11:03 | Son Güncelleme

MHP lideri Bahçeli, Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayının genel başkan Temel Karamollaoğlu'nun olmasını "Son yılların en popüler siyasetçisi olmuştu, bugün noktaladı" sözleriyle değerlendirdi.

Bahçeli'den Karamollaoğlu'nun aday olmasına dikkat çeken yorum!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti ile MHP arasındaki ittifak protokolüne ilişkin, "Her iki partinin, yani Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin çalışmaları tamamlanmış durumda. Zannediyorum yarın grup kararları alınmak suretiyle Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) müracaatlar yapılmış olacak." dedi.

Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Bazı kesimlerin seçim güvenliğinin olmadığı iddialarına ilişkin YSK Başkanı Sadi Güven bu yönde bir sıkıntının olmadığını açıkladı. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir?" sorusu üzerine Bahçeli, her seçim döneminde seçim güvenliğini tartışmaya açan çevrelerin olabileceğini söyledi.

Burada bütün siyasi partilere sorumluluk düştüğünü ifade eden Bahçeli, "YSK bu manada görevlidir. Hal böyle olunca emniyet güçleri ve parti temsilcileriyle seçim güvenliği sağlanmış olur ama esas seçmene düşer bu görev. Seçmen sabırlı, soğukkanlı, hileye tevessül etmeden demokratik hakkı olan oyu kullanma erdemine kavuşursa her sandık güvenlidir." diye konuştu.

KARAMOLLAOĞLU YORUMU

Saadet Partisinin cumhurbaşkanı adayının Genel Başkan Temel Karamollaoğlu olduğunun açıklanmasına ilişkin soru üzerine Bahçeli, "Allah hayırlı uğurlu etsin. Son yılların en popüler siyasetçisi olmuştu, bugün noktaladı. Bakalım bundan sonra ne kadar tekrarlanacak ona bakmak lazım." ifadesini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın dünkü Bakanlar Kurulu sonrası açıklamalarına ilişkin bir gazetecinin "Zamanlamasını manidar bulanlar oldu. Sizin görüşünüz nedir?" sorusuna Bahçeli şu cevabı verdi:

"Seçim sathına girdikten sonra neden manidar bulsunlar? Zaten seçim beyannamesi, adı üstünde. Paket diyorlar ona. Geçmiş dönemlerde her partinin seçim beyannamelerinde bulunan konular. Bunlar dün de vardı, bugün de biraz artırarak konulmuş. Söz gelimi 65 ve yukarı yaşlar için bir rakam varken bunu bugün 500'e çıkarmışlar. Öğrencileri biraz kollamışlar. Binaları bir düzene koyuyorlar. Oradan zannediyorum hem bir tapu hem gelir elde edecekler. Öyle bir yol takip ediyorlar ama biz henüz ayrıntılarını incelemiş değiliz."

CHP'NİN ADAYINI MİLLET MERAK EDİYOR

CHP'nin adayının cuma günü açıklanacağının hatırlatılması üzerine Bahçeli, "Valla sabrı çok taşırdı, millet merak ediyor. Bir gün CHP'nin önünde halk toplanacak 'artık açıkla şu adayını' diyecek. O konuma geliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

İttifak protokolünün ne zaman şekilleneceğine ilişkin soru üzerine Bahçeli, "Çarşamba günü. Hazırlıklar tamamlanmış. Her iki partinin, yani Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin çalışmaları tamamlanmış durumda. Zannediyorum yarın grup kararları alınmak suretiyle YSK'ye müracaatlar yapılmış olacak." diye konuştu.

Bahçeli, "Protokolün içeriği nedir. Her iki genel başkanın imzasıyla mı sunulacak?" sorusu üzerine de "Onu tam ben bilemiyorum. Görevlendirdiğimiz arkadaşlar açıklarlar. Bize de imza düşerse imzalarız." dedi.

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Devlet Bahçeli Saadet Partisi MHP Cumhurbaşkanı adayı temel karamollaoğlu

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
sana da noktayı koyacaklar. az kaldı
Temel karamollaoğlu çıktı adam gibi aday oldu sen ne yaptın gittin saraya köle oldun asıl sen siyasi hayatını sona erdirdin nefes alıp verince yaşadığınımı sanıyorsun sen bizim için siyaseten çoktan ÖLDÜN farkında değilsin
Sayın Karamolla senden cesaretli olduğunu gösterdi
her köftete maydanoz oldu buda. sen kendi haline bi dön bak.
abdulllah gül etrafında toplanmayan gül iktidar karşısında dayanamaz.
Sen hem kendini Hep partini birirdin. Halâ konuşuyorsun
sen partini kapattın. ya.utanmadan ekranlara çıkıyorsun. zurriyetsiz dedi. yuttun..sende bu sözleri duyaraktan mhp ye son noktayı koydun. unutulmuyacaksın
SEN DE YALAMA OLUNCA '' KOLTUK ALTINA SIĞININCA''POPÜLARİTEN BİTTİ BOHÇALI DEVLET.....
Siyasetini noktalayan Karamollaoğlu değil, bence Bahçelidir.
ayakta zor duruyon. Bence acil servisten çıkma nefesin kalmadı artık siyasi mefta
Ayni senin gibi.Bizde seni bir sey saniyorduk hem kendini hem partini n9ktaladin
Zavallının yüzüne dikkatle baktığın da, herif ölü gibi, seçim sonrası gömerler
evet hiçbir zaman kuyruk olmadı her zaman dik duruşu ferasetli, karakterli, siyasetçi oldu ve bundan sonrada öyle olacak ama bahçeli bunu anlayamaz çünkü bu nitelikler kendisinde mevcut değil
ey bahçeli üzülme senin değerin varya başkalarını boş geç bakalım senin siyasetin nereye kadar sürecek bi görecez
enteresan bir açıklama olmuş , adam partinin başında ve siyasete uygun kendi partisini temsil ediyor aday oldu ve siz , bugün noktalandı diyorsunuz. Ne yapmalıydı peki siz söyleyin
sende 2002 de koymustun :) artik akp vekili olursun
:)
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