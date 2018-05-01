Bahçeli'den Karamollaoğlu'nun aday olmasına dikkat çeken yorum!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti ile MHP arasındaki ittifak protokolüne ilişkin, "Her iki partinin, yani Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin çalışmaları tamamlanmış durumda. Zannediyorum yarın grup kararları alınmak suretiyle Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) müracaatlar yapılmış olacak." dedi.

Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Bazı kesimlerin seçim güvenliğinin olmadığı iddialarına ilişkin YSK Başkanı Sadi Güven bu yönde bir sıkıntının olmadığını açıkladı. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir?" sorusu üzerine Bahçeli, her seçim döneminde seçim güvenliğini tartışmaya açan çevrelerin olabileceğini söyledi.

Burada bütün siyasi partilere sorumluluk düştüğünü ifade eden Bahçeli, "YSK bu manada görevlidir. Hal böyle olunca emniyet güçleri ve parti temsilcileriyle seçim güvenliği sağlanmış olur ama esas seçmene düşer bu görev. Seçmen sabırlı, soğukkanlı, hileye tevessül etmeden demokratik hakkı olan oyu kullanma erdemine kavuşursa her sandık güvenlidir." diye konuştu.