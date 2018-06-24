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Bahçeli'nin oy kullandığı sandıktan Muharrem İnce birinci çıktı

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 20:02 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin oy kullandığı sandıkta, en fazla oyu CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce aldı.

Bahçeli'nin oy verdiği Anıttepe Ortaokulundaki 1297 numaralı sandıkta kullanılan 346 oydan 2'si boş çıktı, biri ise geçersiz sayıldı.

Sayım sonuçlarına göre, sandıkta, Muharrem İnce 245 oyla birinci oldu.

Sandıktan, cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 57, Meral Akşener'e 29, Selahattin Demirtaş'a 6, Temel Karamollaoğlu'na 5, Doğu Perinçek'e ise 1 oy çıktı.

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Devlet Bahçeli muharrem ince 24 haziran seçimleri

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