Bahçeli'nin Tuğrul Türkeş'e öfkesi dinmiyor: Saat ayarlı alçak!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bursa'da konuştu. Bahçeli'nin konuşması özetle şöyle:
Saflarımızı kimseye bozdurmadık. Hep birlikte büyük Türk milleti olduk. Zulmü reva gördüler milli onur ve direnişle reddettik. Cumhur İttifakı yerine itilaf diyenler, ihanete el sallayanlar, elbette milli iradenin ne dediğini anlayamazlar Cumhur İttifakı'nın amaç ve kapsamını göremezler görseler de hazmedemezler.
"SAAT AYARLI ALÇAKLAR"
Cumhur İttifakı bizzat cumhurun ta kendisidir. Kim ki Zalimlere, teröristlere, hainlere, küresel saldırı ve komplolara karşı ittifakla hareket ediyoruz. Kim ki Cumhur İttifakı'nı dinamitlemeye kalkışırsa, kim ki Cumhur İttifakı'na vade biçip çürütmeye çalışırsa, biliniz ki Türkiye'nin mahvına hizmet eden saat ayarlı alçaklardır.
Bunlar ki Sayın Erdoğan bir daha seçilirse dolar 10 lira olur diyen ekonomik teröristlere ses çıkarmazlar.
"ADAYIMIZ ERDOĞAN'DIR"
Bir kez daha söylüyorum ki adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnce'nin sözde Kürt sorununda hiçbir kırmızı çizgisi yoktur. Kırmızı çizgisi olmayan bir gafilin Cumhurbaşkanı adayı olması bile zuldür. Apoletleri sökeceğim diyor. Nasıl söküp takmaya alışmış. Cumhurbaşkanı olacağım iddiası da deli saçması akıl tutulmasıdır. İnceden inceye gerçek fikrini deşifre eden CHP'nin işi bitmiş dümeni şaşmıştır. FETÖ'ye tek kelime etmeyen birinin Cumhurbaşkanı olması hayaldir. Bunlarda ne erdem kalmış ne de adamlık."
TUĞRUL TÜRKEŞ "BİTECEK" DEMİŞTİ
Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran seçimlerinden sonra sona ereceği iddialarını ilk olarak MHP'den AK Partiye geçen Tuğrul Türkeş dile getirmişti. Türkeş, Habertürk'teki programda "İttifak seçimden sonra devam etmeyecek. Bunu sayın Bahçeli defalarca söyledi. Kendileri sahada da aynı şeyi söylüyorlar. Aralarında gerilim yok. İttifakın mayası çok güzel tuttu" ifadelerini kullanmıştı. Türkeş'in bu sözleri, Bahçeli'den sert tepki görmüştü.
YAŞAR OKUYAN DA AYNI İDDİADA BULUNDU
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, katıldığı bir televizyon programında "İlk defa burada kayda girsin diye söylüyorum. 24 Haziran akşamı Cumhur İttifakı 'na Allah rahmet eylesin. 24 Haziran akşamı AKP - MHP ittifakı bitecek. 3-4 tane gerekçe var. Şuanda bin pişman Tayyip bey. Çok iddialı ve bilerek söylüyorum" demişti.
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