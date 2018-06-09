HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bahçeli'nin Tuğrul Türkeş'e öfkesi dinmiyor: Saat ayarlı alçak!

SEÇİM HABERLERİ  | 09.06.2018 17:14 | Son Güncelleme

MHP lideri Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran seçimlerinin ardından biteceğini söyleyen Tuğrul Türkeş'e isim vermeden sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Kim ki 'Cumhur İttifakı'nı dinamitlemeye çalışırsa kim ki ittifaka zaman biçerse Türkiye'nin mahvına hizmet eden saat ayarlı alçaklardır" dedi.

Bahçeli'nin Tuğrul Türkeş'e öfkesi dinmiyor: Saat ayarlı alçak!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bursa'da konuştu. Bahçeli'nin konuşması özetle şöyle:

Saflarımızı kimseye bozdurmadık. Hep birlikte büyük Türk milleti olduk. Zulmü reva gördüler milli onur ve direnişle reddettik. Cumhur İttifakı yerine itilaf diyenler, ihanete el sallayanlar, elbette milli iradenin ne dediğini anlayamazlar Cumhur İttifakı'nın amaç ve kapsamını göremezler görseler de hazmedemezler.

"SAAT AYARLI ALÇAKLAR"

Cumhur İttifakı bizzat cumhurun ta kendisidir. Kim ki Zalimlere, teröristlere, hainlere, küresel saldırı ve komplolara karşı ittifakla hareket ediyoruz. Kim ki Cumhur İttifakı'nı dinamitlemeye kalkışırsa, kim ki Cumhur İttifakı'na vade biçip çürütmeye çalışırsa, biliniz ki Türkiye'nin mahvına hizmet eden saat ayarlı alçaklardır.

Bunlar ki Sayın Erdoğan bir daha seçilirse dolar 10 lira olur diyen ekonomik teröristlere ses çıkarmazlar.

"ADAYIMIZ ERDOĞAN'DIR"

Bir kez daha söylüyorum ki adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnce'nin sözde Kürt sorununda hiçbir kırmızı çizgisi yoktur. Kırmızı çizgisi olmayan bir gafilin Cumhurbaşkanı adayı olması bile zuldür. Apoletleri sökeceğim diyor. Nasıl söküp takmaya alışmış. Cumhurbaşkanı olacağım iddiası da deli saçması akıl tutulmasıdır. İnceden inceye gerçek fikrini deşifre eden CHP'nin işi bitmiş dümeni şaşmıştır. FETÖ'ye tek kelime etmeyen birinin Cumhurbaşkanı olması hayaldir. Bunlarda ne erdem kalmış ne de adamlık."

TUĞRUL TÜRKEŞ "BİTECEK" DEMİŞTİ

Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran seçimlerinden sonra sona ereceği iddialarını ilk olarak MHP'den AK Partiye geçen Tuğrul Türkeş dile getirmişti. Türkeş, Habertürk'teki programda "İttifak seçimden sonra devam etmeyecek. Bunu sayın Bahçeli defalarca söyledi. Kendileri sahada da aynı şeyi söylüyorlar. Aralarında gerilim yok. İttifakın mayası çok güzel tuttu" ifadelerini kullanmıştı. Türkeş'in bu sözleri, Bahçeli'den sert tepki görmüştü.

YAŞAR OKUYAN DA AYNI İDDİADA BULUNDU

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, katıldığı bir televizyon programında "İlk defa burada kayda girsin diye söylüyorum. 24 Haziran akşamı Cumhur İttifakı 'na Allah rahmet eylesin. 24 Haziran akşamı AKP - MHP ittifakı bitecek. 3-4 tane gerekçe var. Şuanda bin pişman Tayyip bey. Çok iddialı ve bilerek söylüyorum" demişti.

PARTNERSinem Kobal: Kenan’la gezmeyi seviyoruzSinem Kobal: Kenan’la gezmeyi seviyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara mitinginde müjdeleri peş peşe sıraladı!Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara mitinginde müjdeleri peş peşe sıraladı!
Muharrem İnce'den Erdoğan'ı kızdıracak sözler!Muharrem İnce'den Erdoğan'ı kızdıracak sözler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP Tuğrul Türkeş cumhur ittifakı alçak çatlak seçim 2018 24 haziran Milliyetçi Hareket Partisi Bursa

En Çok Okunan Haberler

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Dünürünü kuma almak istedi, karşı çıkan eşini dövdü

Dünürünü kuma almak istedi, karşı çıkan eşini dövdü

İlginizi Çekebilir

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran seçimleri öncesi son anket sonuçları! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç?

24 Haziran seçimleri öncesi son anket sonuçları! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç?

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara mitinginde müjdeleri peş peşe sıraladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara mitinginde müjdeleri peş peşe sıraladı!

Muharrem İnce'den Erdoğan'ı kızdıracak sözler!

Muharrem İnce'den Erdoğan'ı kızdıracak sözler!

Seçim sonrası provokasyon uyarısı!

Seçim sonrası provokasyon uyarısı!

Saadet Partisi milletvekili adayı istifa ederek AK Parti'ye geçti

Saadet Partisi milletvekili adayı istifa ederek AK Parti'ye geçti

Başak Demirtaş'dan düğün videolu seçim paylaşımı!

Başak Demirtaş'dan düğün videolu seçim paylaşımı!

Der Spiegel'den Erdoğan, Trump ve Putin'li kapak

Der Spiegel'den Erdoğan, Trump ve Putin'li kapak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.