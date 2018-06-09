Bahçeli'nin Tuğrul Türkeş'e öfkesi dinmiyor: Saat ayarlı alçak!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bursa'da konuştu. Bahçeli'nin konuşması özetle şöyle:

Saflarımızı kimseye bozdurmadık. Hep birlikte büyük Türk milleti olduk. Zulmü reva gördüler milli onur ve direnişle reddettik. Cumhur İttifakı yerine itilaf diyenler, ihanete el sallayanlar, elbette milli iradenin ne dediğini anlayamazlar Cumhur İttifakı'nın amaç ve kapsamını göremezler görseler de hazmedemezler.

"SAAT AYARLI ALÇAKLAR"

Cumhur İttifakı bizzat cumhurun ta kendisidir. Kim ki Zalimlere, teröristlere, hainlere, küresel saldırı ve komplolara karşı ittifakla hareket ediyoruz. Kim ki Cumhur İttifakı'nı dinamitlemeye kalkışırsa, kim ki Cumhur İttifakı'na vade biçip çürütmeye çalışırsa, biliniz ki Türkiye'nin mahvına hizmet eden saat ayarlı alçaklardır.

Bunlar ki Sayın Erdoğan bir daha seçilirse dolar 10 lira olur diyen ekonomik teröristlere ses çıkarmazlar.

"ADAYIMIZ ERDOĞAN'DIR"

Bir kez daha söylüyorum ki adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnce'nin sözde Kürt sorununda hiçbir kırmızı çizgisi yoktur. Kırmızı çizgisi olmayan bir gafilin Cumhurbaşkanı adayı olması bile zuldür. Apoletleri sökeceğim diyor. Nasıl söküp takmaya alışmış. Cumhurbaşkanı olacağım iddiası da deli saçması akıl tutulmasıdır. İnceden inceye gerçek fikrini deşifre eden CHP'nin işi bitmiş dümeni şaşmıştır. FETÖ'ye tek kelime etmeyen birinin Cumhurbaşkanı olması hayaldir. Bunlarda ne erdem kalmış ne de adamlık."