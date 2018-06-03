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Bakan Eroğlu'dan 24 Haziran seçimleri öncesi ses getirecek iddia: CHP'liler Muharrem İnce'ye oy vermeyelim diyorlar

SEÇİM HABERLERİ  | 03.06.2018 08:40 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 24 Haziran seçimleri öncesinde Ankara'yı karıştıracak bir iddiada bulundu. Bakan Eroğlu, "Muharrem İnce kendisine baksın. Acaba kendisi seçilebilecek mi? CHP'den daha düşük oy alacak. Çünkü CHP'liler Muharrem İnce'ye oy vermeyelim diyorlar. Çünkü diyorlar ki; Ona oy verirsek o zaman Genel Başkanımız riske girer diye düşünüyorlar. Muharrem İnce kendisini düşünsün" dedi.

Bakan Eroğlu'dan 24 Haziran seçimleri öncesi ses getirecek iddia: CHP'liler Muharrem İnce'ye oy vermeyelim diyorlar

Bakan Eroğlu, CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin mitinglerde söyledi anketlerde AK Parti’nin oylarının düştüğü yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, CHP’lilerin Muharrem İnce’ye ‘oy vermeyelim’ dediklerini kaydetti. Eroğlu, “Acaba Muharrem İnce kendisi seçile bilecek mi bakalım. CHP'den daha düşük oy alacak” dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar'da AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Genç Esnaflar ile Sahur'da Buluşuyoruz" programına katıldı. Bakan Eroğlu sahur programına katılan gençlerle yakından ilgilenerek masaları teker teker dolaştı. Genç esnaflarla birlikte sahur yapan Bakan Eroğlu, daha sonra ekonomik ve sosyal alanlarda talepleri dinledi.

“Muharrem İnce CHP’den daha düşük oy alacak”

Program sonrası gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Eroğlu, bir gazetecinin "Yapılan anketlerde AK Parti'nin oyunun düştüğü ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin de bunu meydanlarda dile getirmesi ile ilgili neler söyleyeceksiniz" sorusuna şöyle cevaben İnce’nin CHP’den daha düşük oy alacağını vurguladı. Eroğlu, "Hiç alakası yok. Anketleri biliyorsun. Her anket yönlendirmek için yapılıyor. Sandığın sonucuna bakmak lazım. Bizim bütün seçimleri gümbür gümbür kazandık. Muharrem İnce kendisine baksın. Acaba kendisi seçilebilecek mi? CHP'den daha düşük oy alacak. Çünkü CHP'liler Muharrem İnce'ye oy vermeyelim diyorlar. Çünkü diyorlar ki; Ona oy verirsek o zaman Genel Başkanımız riske girer diye düşünüyorlar. Muharrem İnce kendisini düşünsün” diye konuştu.

“24 Haziran’da güzel bir havamız olacak”

Bir gazetecinin de "24 Haziran günü hava durumu nasıl olacak" sorusuna Bakan Eroğlu, "Hava durumunu bir hafta sonra söylerim. Havalar güzel inşallah. Muhteşem, berrak, açık ve gerçekten çok güzel bir havamız olacak" dedi. (İHA)

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Okuyucu Yorumları 46 yorum
işiniz gücünüz yalan entrika iyice yusuf yusuf demeye başladınız Muharrem inceyi dini yöndende vuramıyonuz çünki sizin liderinizden çok daha fazla dindar bir müslüman
hayal dunyasinda yasiyorlar. incenin mitinglerine bakarsaniz incenin taban tarafindan ne kadar sevildigini gorursunuz
Sabah sabah güldürdünüz bakan bey, Allah razı olsun.Evet haklısın CHP'liler size oy verecek.Madem Muharrem İNCE seçilemeyecek bu korkunuz ne ?Başka adaylar da var, onlardan bahsedin biraz da.
Andersen den Masal anlatmıs Sayın Bakan
Şu sıra bakanlarimizda teori üretme sıkıntısı var. Teori değil mahalle dedikoduna dondurduler işi. Lütfen biraz daha çaba gösterin sayın bakanim.
inceye vermeyipte kime vereceğiz adamlar ne yapacaklarını şaşırdılar chpliler adına konuşuyorlar mynette bu aralar akapeye çalışıyor
salak bir açıklama ve salakça bir haber paylaşımı
insan bu kadar akıldan yoksun olur. bunlar halkı gerizekalı sanıyor. CHP'liler muharrem inceye oy vermeyip Erdoğanami vericek. halkı bu şekilde mi galeyana getirmeyemi çalışıyorsunuz. TAMAM değil artik YETER!
Sayın bakan, sayın deme yede dilim varmıyor. Ama nezaketen söylüyorum. Siz ve partinizin yetkilileri öyle konuşmalar yapıyorsunuz ki sanki karşınızdakiler sizler kadar cahil sanıyorsunuz. Bu halk kime oy vereceğini çok iyi biliyor.
bu adamlar bu ülkede bu zekayla bakan oluyor eee reisleri öyle istiyor zeka sıfırın altında olsunki sadece ona biat etsinler şaka gibi idda deli saçması :)
sokakta bir Allahın kulu size oy vermiyor. anketlerle algı yapıyorsunuz halk yemiyor daha. 16 yıldır size oy verdim. oy verdiğim ellerim kırılsaydı keşke
korkunuz İNCE den İNCE den belli oluyor
tam tersi ince gelsin diye verecegiz
ÇARESİZLİK EZİLMİŞLİK HE HALE SOKMUŞ BAZILARINI MUHARREM İNCE MEYDANLARDA GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR MUHARREM İNCE YE TEK CHP LİLER DEĞİL TÜM HALK DESTEK VERİYOR BOŞ LAFLAR GEÇİN BUNLARI
görülüyor ki ingilizler amacına ulaşmış, savaşta yenemedikleri toplumu partilerle futbolla bölmüşler, hangi parti diye sormayn artık, hangi sistem deyin, milletimiz maalesef kendi değerlerimize uygun olmayan bir sistem ile yönetiliyor
Ha Ha Ha . Topunuzu İnce bir korku sardı.
Akpliler verecek CHP'liler neden vermesin :)
senın canın öyle istıyor
akplilerde Tayyibe oy vermek istemiyor
El koyduğunuz belediyeler gece gündüz size çalışıyor ama millet bu oyunu bozacak
Bunlar ne diyorsa tam tersi oluyor. Kendi duymak, görmek istedikleri gibi herşeyi görüp duyuyorlar, chplilerin amacı bu ülkeyi sizin batmışlığınızdan yozlaşmışlığınızdan, yobazlığınızdan iş bilemez, beceriksizliğinizden, vurgunculuğunuzdan soygunculuğunuzda, vb kurtarmaktır. Her haltı yiyin, her hatayı yapın, kandırıldık deyin. hani nerde adalet hani nerde kalkınma. 16 yıldır ülkeyi düzelttik dediniz, bu ülke neden bu şekilde yamulmuş durumda. Size güle güle veysel. Hadi byebye. Başkalarına şans vereceğiz artık 2002 senesindeki gibi.
daha fazla alacak merak etme
YAŞLILIK BAKANIN GÖZLERİNE VE HATTA KULAKLARINA VURMUŞ MİTİNGLERİNİZ SÖNÜK GEÇERKEN ; İNCENİN MİTİNGİNİ GÖRMEK İŞİNİZE GELMİYOR
Yav he he... Boş işler bakanı...
çekemiyorsunuz, kudurun, zamanınız geldi. Biliyorsunuz, kuduz süresi 40 gündür, 41. gün mortu çeker.
Muharrem İnceden olakadar korkmaya başladınız ki ortalığı bulandırmak sözde insanların kafalarını karıştırmak için enteresan basit akıl oyunları oynuyorsunuz. insanlar nereye kime oy vereceğini iyi biliyor. sizin koyun oy kitleniz mi zannettiniz zavallılar.
SYN.MUHARREM İNCE CHP NİN DEGİL TÜM TÜRK MİLLETİNİN CUMHUR BAŞKANI ADAYI. BU YÜZDEN BÜTÜN MİLLETİN OYUNU ALIR. VEYSEL BEY MERAK ETMESİN.
at yalanı ortaya kim ölmüş yalandan. Valla şöyle söyliyim sana sanırım paçalar tutuştu.. Benim bir çok arkadaşım evet hayır seçmiminde bile evet diyenler inceye oy vericeğini söylüyorlar. yani Akp ye oy vermiş olanlar bile inceye sempatiyle yaklaşıyor vericez diyebiliyorlar... gerisini siz düşünün. paçalar tutuştumu yalan söylemek zaten son 5 seçimdir yaptğınız bir şey.. Değişim gerekiyorsa değişir Türk Milleti zekidir doların benzinin asgari ücretin yerlerde süründüğü bu ekonomi sisteminde değişim şimdi olmıyacakta ne zaman olacak. lider yok yok dediniz alın size lider. MUHARREM İNCE
Meyve veren agaç taslanırmış ince yoluna bak diktatör titriyor avaneleri telaşta sokakta işsiz parasız hesap sorulacak günü bekliyor..
söylediğin söze sen kendin inandınmı ormanı talan ettiren adam
kılıştar oğlu ....inceyi başın dan sepetledi
Chp seçmeni Kılıçdaroğlu'ndan memnun değil ki. Ama koltuk adamın DNA'sına eklendi.Muharrem İnce Chp'den fazla oy alsa bile Kılıçdaroğlu genel başkanlığı bırakmaz!
Kim inanır buna? Kadir bile inanmaz.
İBRAHİM TATLISESTEN YALANNNNNNNNNNN YALANNNNNNNNNNNN
Merakla bekliyoruz gerçekten partiden düşük oy alırsa skandal olur ama bence tersi olacak partiden fazla oy alacak eskiden AKP ye oy verenler şimdi İnce ye oy verecek ama CHP ye oy vermeyecek
Geç bunları anam babam geç bunları...%30 eşiğini aştı Sayın İnce...CHP den fazla oy alması seçimin doğası gereği zaten. Partisinden fazla alamazsa seçilemez ki.
Allahım ne hayaller ne hayaller, sabah sabah ne güldüm ya :))))
ben oldum olası CHP liyim asla böyle birşey düşünülmesi mümkün değil.zira bizler için önemli olan VATAN dır.gerisi teferruat. ve biz bu lafı boşu boşun kelam etmiyoruz.
Bunu soyliyen bakan yanliz. liyakat deniyor ya iste bakin TURKIYE yi kimler yonetiyor.akp ye oy vermeme sebeplerimden en buyuk neden budur isi ehline vermemek kiyamet elametidir bu
sallayin korkunun ecele faydası yok ince den bu kadar korkuyorsanız demek ki Kılıçdaroğlu doğru karar vermiş tamama devam
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