Bakan Soylu'dan anlık takip

İçişleri Bakanlığı'nda oluşturulan Seçim Güvenliği Koordinasyon Merkezinde seçim güvenliği tedbirlerini anbean izleyen Bakan Soylu'ya İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren, Mahalli İdareler Genel Müdürü Ekrem Canalp, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanı Selim Çapar ve ilgili kurumların yetkilileri eşlik ediyor.

Soylu, buradan illerde bulunan seçim güvenliği merkezlerindeki yetkililerle video konferans yöntemiyle görüşmelerde bulunarak son duruma ilişkin bilgi alıyor.

HAVADAN VE KARADAN ANLIK TAKİP



Bakan Soylu, video konferans ekranlarından emniyet ve jandarma bölgelerindeki aktif kameralar, helikopter ve dronelardan alınan görüntüleri anlık olarak takip ediyor.

