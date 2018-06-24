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Bakan Soylu'dan anlık takip

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 13:28 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi dolayısıyla ülke genelinde alınan güvenlik tedbirlerini Seçim Güvenliği Koordinasyon Merkezi'nden takip ediyor.

İçişleri Bakanlığı'nda oluşturulan Seçim Güvenliği Koordinasyon Merkezinde seçim güvenliği tedbirlerini anbean izleyen Bakan Soylu'ya İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren, Mahalli İdareler Genel Müdürü Ekrem Canalp, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanı Selim Çapar ve ilgili kurumların yetkilileri eşlik ediyor.

Soylu, buradan illerde bulunan seçim güvenliği merkezlerindeki yetkililerle video konferans yöntemiyle görüşmelerde bulunarak son duruma ilişkin bilgi alıyor.

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HAVADAN VE KARADAN ANLIK TAKİP

Bakan Soylu, video konferans ekranlarından emniyet ve jandarma bölgelerindeki aktif kameralar, helikopter ve dronelardan alınan görüntüleri anlık olarak takip ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu Seçim Güvenliği Koordinasyon Merkezi

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
düne kadar akp hakkında atıp tutuyordu..koltuk sevdalıları
urfadaki gölcükteki doronlar a ne oldu sayın soylu bri bakın bakalım ha bride hatay defneyi unutmayın
çok anlar ya kendisi istanbul mitinginide takip etseydi o zaman 280000 diyebilir mi görürdük
o koltukta allahın izniyle yarın olmayacaksın
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