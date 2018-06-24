Barış Atay 24 Haziran seçim sonuçlarıyla Meclis'e girdi mi? Milletvekili seçildi mi?

Hatay 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili sonuçlar gelmeye devam ediyor. Hatay'da sandıkların yüzde 80'i açılırken, oyların yüzde 36'sını alan AK Parti 1. parti oldu. AK Parti'nin ardından CHP 2. MHP 3. HDP 4. parti oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre Hakkari'den partilerin çıkardığı vekil sayısı şöyle;

AK Parti: 4

CHP: 4

MHP: 2

HDP: 1

Bu sonuçlara göre HDP'nin milletvekili adayı Barış Atay milletvekili seçilerek Meclis'e girmiş oldu.

BARIŞ ATAY'DAN İLK AÇIKLAMA



Barış Atay sosyal medya üzerinden yaptığı ilk açıklamada "Arkadaşlar barajı geçtik diyerek lütfen sandıkları terk etmeyelim. AA sonuçları ile hareket etmiyoruz. Daha da güzel olacak, az sabır" ifadelerini kullandı.

