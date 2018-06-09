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Başak Demirtaş'dan düğün videolu seçim paylaşımı!

SEÇİM HABERLERİ  | 09.06.2018 13:02 | Son Güncelleme

HDP'nin tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş Twitter'dan düğünlerinden bir video yayınlayarak "Tıpkı düğünümüzdeki gibi senin saz çaldığın, benim de tüm halkımızla birlikte halay çekeceğim günler yakındır" mesajını paylaştı.

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş Twitter’dan düğünlerinden bir video paylaştı. Görüntülerde Selahattin Demirtaş saz çalarken, Başak Demirtaş ise halay çekiyor. Başak Demirtaş “Tıpkı düğünümüzdeki gibi senin saz çaldığın, benim de tüm halkımızla birlikte halay çekeceğim günler yakındır.” mesajını paylaştı.

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SELAHATTİN DEMİRTAŞ’A GÜLDÜREN SORU

Başak Demirtaş’ın bir başka tweetinde cumhurbaşkanı adayı eşine sorduğu soru ise okuyanları güldürdü. Eşi Selahattin Demirtaş’ın üniversite yıllarında ütü yaparken çekilen bir fotoğrafını paylaşan Başak Demirtaş “Üniversite yıllarından beri ütü yapıyorsunuz. Evlendikten sonra da devam ettiniz. Cumhurbaşkanı olursanız evde ütü yapmaya, çocuklara kahvaltı hazırlamaya, pazar ve market alışverişine gitmeye devam edecek misiniz?” sorusunu #DemirtasaSoruyorum etiketi ile paylaştı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ALLAHINA KURBAN DEMİRTAŞ
İKİNİZİNDE BU DEVLETTEN ALDIĞINIZ MAAŞIN HER KURUŞU HARAM ZIKKIM OLSUN. VATAN HAİNİ KÖPEKLER. O HAYAL İLE ÇOK YAŞARSIN SEN...
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