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Başbakan Binali Yıldırım CNN Türk canlı yayınında soruları yanıtlıyor

SEÇİM HABERLERİ  | 20.06.2018 23:28 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım, Mehmet Soysal'ın "Millet İttifakın'dan Muharrem İnce Kandil'de terörist kalmadı" sorusuna, "Muharrem İnce nereden biliyor orayla irtibatı mı var?" cevabını verdi.

Başbakan Binali Yıldırım CNN Türk canlı yayınında soruları yanıtlıyor

24 Haziran seçimlerine sayılı kala Başbakan Binali Yıldırım gündeme dair tüm soruları CNN TÜRK'te yanıtlıyor.

Başbakan Yıldırım, Mehmet Soysal'ın "Millet İttifakın'dan Muharrem İnce Kandil'de terörist kalmadı" sorusuna, "Muharrem İnce nereden biliyor orayla irtibatı mı var?" cevabını verdi.

Başbakan, "Uzun süreden beri bir operasyon planı vardı. Bu plan Mart ayından itibaren yürürlüğe girdi. Kimileri bunu seçimle ilşikilendiriyor. Terörle mücadele seçime indirgenmemeli. Kandil operasyonu adım adım ilerleyor. Hedef bölgede terörist kalmaması. Terör konusunda Türkiye'nin ne kadar kararlı ve hassas olduğunu Zeytin Dalı'nda, Afrin'de, Fırat Kalkanı'nda gördük. Lider kadrosunun vurulduğu yönünde haberler var." diye konuştu.

İşte Başbakan'ın açıklamalarından satır başları:

-(ABD'yi) Teröristlerin silahları ellerinden alınmalı. Beklentimiz budur. Menbiç iyi bir modeldir, başlangıçtır. Buradaki uygulamanın gidişatına göre Fırat'ın doğusunda bunu isteme hakkımız var. Bizim için tehdit neresiyse hedef orasıdır. kimseden icazet almayız.

binaliyildirim

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