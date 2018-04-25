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Başbakan Binali Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu

SEÇİM HABERLERİ  | 25.04.2018 19:03 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım'dan son dakika Abdullah Gül açıklaması geldi. Başbakan Yıldırım, ''Ne ayrıldığın siyasi harekete ne de yeni yerine yaranabilirsin.'' ifadesini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu

Başbakan Binali Yıldırım, İspanya dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığına dair soruya Yıldırım, "İçinde bulunduğunuz önemli bir siyasi hareketten ayrıldığınızda ve başka yere geçtiğinizde ne eski yerinize ne yeni yerinize yaranırsınız. Tecrübeler bunu göstermiştir" dedi.

Yıldırım'ı, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı ile diğer yetkililer karşıladı.

Başbakan Yıldırım ile Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ile İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy da Ankara'ya geldi.

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Başbakan Binali Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumuBaşbakan Binali Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Bir gün sen de öyle olacaksın.
Demokrasi ve özgür karar almak hakkı nerede
Çok umrumuzda değil diyorsunuz ama Gül aday olmasın diye de baya yoruldunuz gibi,anlamadım?
Güle kurban olun siz
Esprimi yaptı acaba yoksa akp'de ne yaparsan yap yaranamazsın demekmi istedi.
doğru söylemiş
Sayın Gül’ün yarı oranında bile donanımına sahip değil bu düşük profil..
hedef birilerine yaranmaktan ziyade vatan millet olmalı değilmi
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