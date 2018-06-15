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Başbakan Binali Yıldırım'dan Tunceli mitinginde dikkat çeken sözler: Tunceli bu sefer 'tamam' diyor

SEÇİM HABERLERİ  | 15.06.2018 22:16 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Tunceli'deki mitinginde, “Allah sizden razı olsun, maşallah, Tunceli bu sefer 'tamam' diyor tamam… 'Bu iş oldu' diyor, hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” sözlerinin ardından Başbakan Binali Yıldırım’ın Tunceli’deki mitingde, “Bu sefer Tamam mı diyoruz” demesi dikkat çekti.

Yıldırım, Tunceli’deki konuşması sırasında şaşırtan ifadeler kullandı. Yıldırım, Tuncelilere “Tamam mı” diye seslendi. Yıldırım, “Kalkınma için, yükselme için durmak yok yola devam. Allah sizden razı olsun, maşallah, Tunceli bu sefer ‘tamam’ diyor tamam… ‘Bu iş oldu’ diyor, hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

AĞRI’DAKİ MİTİNGDE DE DEMİŞTİ

Başbakan Yıldırım 6 Haziran’da Ağrı’da düzenlediği mitingde de ‘tamam mı?’ diye sormuştu. Yıldırım konuşması sırasında, “Hemşehriniz olarak sizden güçlü bir destek bekliyorum Ağrı, Tamam mı?” demiş, Başbakan'ı dinlemek için orada bulunanlar ise ‘TAMAM' diye cevap vermişti.

“MİLLETİMİZ ‘TAMAM’ DERSE ÇEKİLİRİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” sözlerinin ardından muhalefet kanadında başlayan ‘TAMAM’ kampanyası kısa sürede dünya gündemine oturmuştu.


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Okuyucu Yorumları 27 yorum
Allah söyletmiş TAMAM
AĞZIN BAL YESİN DOĞRU SÖYLEMİŞ AKP YÖNETİME HALK ARTIK DUR DİYOR
şaka gibi
hey allahım ne büyüksün
bu ülkeyi yönetenlere bak :) oda diyor tamam artık :D
Bunlar komple bitmiş, gidin evinizde oturun torun torba sevin.
Allah söyletiyor.
TAMAM
sevinmeyin devam devam
gaf değil allah söyletiyor
Denizli mitingine Ödemişten seçmen taşıdığınız gibi Tunceliye de Sivastan sağdan soldan adam topladınız demek ki.. Tunceli eğitimlidir ordan size oy çıkmaz..
Hayırdır inşallah,Allah nasıl söyletiyor işte böyle bak!
Ya gaf değilse :)))
ah aysun kayacı ah dağdaki çobanla benim oyum bir deyil derken ne demek istediğini çok iyi anlıyorum öyle bir cahil sürüsünün oyuyla seçtikleri kan emiciler tarafından uonetiliyoruzki anlatamam
Adamin basbakanligi her ortamda gidecek ince kazanirsa belki yeniden basbakan olabilirim diye dusunuyor olabilir.
bu konuşmaya böyle yorum yapanların zekasından şüphelenmek lazım. nereden ne tuttururuz diye emek harcadığınız kadar ilkeli muhalefet dürüst muhalefet nasıl yapılır ona emek harcayın.
aaa bizim bir başbakanımız vardı, şimdi görünce hatırladım
Üstünde nokta yok ya ondan dili sürçmüş.
TUNCELİ de TAMAM Dedi, EDİRNE Sende TAMAM Diyormusun..?
Bence bilerek söylüyor.Ülkenin iyiliği için.
AKPnin endişeleri dillerine dolanıyor.Korku varya ah o korku TAMAM'ı söyletiyor.
Tamam Tamam
Görülen halkın hepsi sonradan yerleştirilme. Tunceli akapeye oy vermeyen tek il. Makarna ile beyaz eşya ile kandıramazsınız. Eşyayı alır ama oyu vermezler. Kimin malını kime hediye ediyorsunuz eyyy akape?
biz ce de tamam
bu adam a nasıl cumhurbaşkanı tahamül ediyor. yeminle ne diksiyon bar ne vizyon ne misyon.
Taaamaaaaaaaaaaammm..! YETTİ GARİ..!
kızmayın buna nededigini bilmiyor,
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